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豪昱、互立傳跳票又欠薪 資方提大解9月14日最後上班日

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豪昱、互立傳跳票又欠薪 資方提大解9月14日最後上班日

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
北市萬華青年公宅統包商豪昱營造驚爆財務危機。圖／台北市議員應曉薇提供
北市萬華青年公宅統包商豪昱營造驚爆財務危機。圖／台北市議員應曉薇提供

豪昱營造、互立機電爆發財務危機，兩家公司為同一負責人，承包北市萬華區青年公共住宅二期等多處市府標案，不料公司員工已被欠薪一個月，就連下游包商也遭殃，日前協調會上，還有下包業者泣訴已賣房付薪。

北市勞動局就業安全科長施貞夙表示，兩公司因「業務虧損」，7月14日已提出大量解僱計畫書，137名員工中，有45人將被解雇，最後上班日訂為9月14日，符合大解標準。但目前雇主神隱，且有欠薪爭議，勞動基準科長陳昆鴻則說，據勞方提供資訊，雇主積欠一個月薪資約300萬，截至昨日為止，已有43名豪昱勞工、29名互立勞工提出勞資調解申請，兩場調解會預計8月上旬召開，不排除與大解名單重疊。

陳昆鴻說，勞資調解開會通知單已寄發，呼籲雇主應出面解決員工薪資權益問題，後續若調解不成、雇主避不見面，將啟動勞動檢查，協助進行「歇業事實」認定，依「勞基法」第28條規定，勞工可憑歇業事實證明向勞工保險局申請積欠工資墊償，勞動局也將開立非自願離職證明，讓勞工向就服處申請失業給付。

全案有如「遠航事件」翻版，陳昆鴻指出，若雇主願意出面解決，協助確認勞工債權，至少就算有誠意善後，後續若要大量解雇，資遣費也要和勞工取得共識，勞工走支付命令程序就可取得薪資；但若資方完全落跑、避不出面，公司又不承認積欠薪資、資遣費數額，勞工恐還要透過民事訴訟確認個人債權證明，才能取得代償薪資，勞動局會持續監督。

記者致電豪昱營造、互立機電公司電話，電話端表示因廖姓代表人避不見面，大家都是受害勞工，無從回應。

台北市議員秦慧珠日前踢爆，承包商豪昱營造、互立機電跳票傳出財務危機，辦公室人去樓空，兩公司還與其他包商合作，以權利金28億餘元，標下台北市議會地上權招商設定案，呼籲市府成立緊急應變小組，避免「北藝中心事件」重演；應曉薇也指出，豪昱無法支付青年社會住宅工人的錢，累計有5、600名工人，有人甚至從半年前就沒拿到錢，要市府專案處理，不要讓北市標案再成「爛尾樓」。

薪資 北市 資遣

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