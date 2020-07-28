汐止基隆河段浮大批死魚 調查發現已死亡多日

新北市汐止區基隆河段今天中午發現大量魚群暴斃，環保局派員稽查採水樣檢驗，並未發現重金屬或毒物反應，但死魚外觀眼珠凹陷腐爛、口部微張、鰓絲呈灰黑色、魚身無明顯外傷紅腫或出血，研判已死亡多日，似乎也不是因天氣過於炎熱優養化引起。

環保局今天中午11點多接獲通報，派員到汐止福德一路及康寧街旁基隆河右岸巡查，目視河面及河岸約有數百尾死魚，主要位在樟江大橋下游到國道一號中山高架橋下，魚種主要為吳郭魚，長約20到30公分，現場採集水樣檢測水質pH值為7.27，當時水溫30.2度，溶氧0.28mg/L，以簡易測試包測試COD值不超過30mg/L，其他重金屬則未檢出，附近也無汙染源。