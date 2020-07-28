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張宏陸要求在板橋增設3處停車場 新北市府：已評估7處

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
立委張宏陸（右一）建議把藝文中心平面停車場地下化，並在社後地區增設國光、環河公園地下停車場。記者施鴻基／攝影
立委張宏陸（右一）建議把藝文中心平面停車場地下化，並在社後地區增設國光、環河公園地下停車場。記者施鴻基／攝影

立委張宏陸今天邀多名里長會勘藝文中心平面停車場，希望改建為地下停車場，並興建板橋國光、環河公園停車場，請新北市交通局2個月內提出評估規畫報告。交通局雖表示前瞻經費已經用罄，且目前評估無急迫需求；里長們卻強調停車一位難求。張宏陸希望市府克服困難，承諾會向中央爭取經費，若順利可增加近2500個停車格。

藝文中心場停車僅有79個停車格，加上對面的雙十平面停車場95格，每到有活動或尖峰時段常有車輛排隊等候進場，巷道又小，往往回堵到主幹道文化路上； 而社後16里20萬人口卻只有中、小型公設停車場各1處，車位僅有上百格，其他都是私人停車場，也無法滿足停車需求。

張宏陸今天邀請公路總局、交通局到藝文中心停車場前會勘，要求市府提案增設國光、環河停車場，且把藝文中心停車場改為為地下，延伸到雙十停車場，現有的平面停車場可完整規畫為公園使用。板橋中正里長林煌益等人也到場，希望市府協助。

林煌益說，社後地區嚴重缺乏大型停車場，每到下班時間一位難求，最大的果菜公司停車場既住宅區又太遠，希望可在國光、環河公園建地下停車場。

張宏陸表示，板橋人口稠密，非常欠缺停車場，他會向市府、交通部反映市民需求，希望快速爭取設置這3處汽、機車停車場，既能解決里長和市民頭痛的問題，地方也可以發展，讓都市風貌更好。可能會有部分技術問題，但都要積極去克服，而不是推拖拉，否則拖過今年預算就沒了，還少為市民做事。

交通局技正謝東成則表示，板橋在前瞻計畫已評估7處停車場，目前音樂公園停車場已近完工；新埔國小、忠孝國中、忠孝公園、溪北公園地下停車場施工中；海山高中、五權公園停車場評估中。如都能興建可增加約2500個停車格，張宏陸提出的計畫未在方案中，且有部分土地涉及國有地撥用，會納入評估地方需求及是否可行，必要時將協調修正。

立委張宏陸建議把藝文中心平面停車場地下化。記者施鴻基／攝影
立委張宏陸建議把藝文中心平面停車場地下化。記者施鴻基／攝影
立委張宏陸（左一）建議把藝文中心平面停車場地下化，並在社後地區增設國光、環河公園地下停車場。記者施鴻基／攝影
立委張宏陸（左一）建議把藝文中心平面停車場地下化，並在社後地區增設國光、環河公園地下停車場。記者施鴻基／攝影
立委張宏陸建議把藝文中心平面停車場地下化，且延伸到對面的雙十平面停車場。記者施鴻基／攝影
立委張宏陸建議把藝文中心平面停車場地下化，且延伸到對面的雙十平面停車場。記者施鴻基／攝影
立委張宏陸（左一）建議把藝文中心平面停車場地下化，並在社後地區增設國光、環河公園地下停車場。記者施鴻基／攝影
立委張宏陸（左一）建議把藝文中心平面停車場地下化，並在社後地區增設國光、環河公園地下停車場。記者施鴻基／攝影

停車場 張宏陸

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