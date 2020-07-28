許多人「用腳投票」搬到新北 侯友宜：人口多更有使命

新北市長侯友宜接受專訪時指出，很多市民「用腳投票」搬到新北市，人口增加讓他更有使命感，侯友宜今受訪指出，在他這任內有責任讓新北透過規劃、創造更大一個願景，讓北台灣因為新北能夠往前衝，帶動其他縣市並進，成為國際的競爭大都市。

侯友宜說，新北市是一個1000萬人口競爭國際大都市的中心點，在北北基宜桃中心點，新北要串起軌道建設，尤其新北的面積是台北市的8倍大，而且有30萬家的工廠，產業聚落又多，土地幅員大，人口不斷地移入，新北正在崛起。

侯友宜表示，新北隨著軌道建設、都市更新以及產業蓬勃發展，帶動更多的勞動人口在新北，新北希望跟台北、桃園、基隆、宜蘭一起並肩作戰，讓1000萬人口彼此互相合作，與世界接軌競爭，北部起來相對台灣就會好。