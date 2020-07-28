暗指朱立倫、柯文哲不溝通颱風假？ 侯友宜：只是比喻

新北市長侯友宜昨參加全國學生會暑期幹部訓練座談識透露，有兩市長在宣布是否放颱風假時不溝通，讓幕僚難做事。今有媒體追問是否暗指台北市長柯文哲、新北前市長朱立倫。侯友宜今受訪指出，他只是在做一個比喻。

侯友宜昨表示，每到颱風的颱風假，已沙盤推演認為應該要放假，2個市長要溝通卻不溝通，認爲主動打電話要幹嘛，又沒有比對方小，拖到最後一刻才下指令說幕僚敲定就算。

侯友宜昨透露，2邊市長不打電話是為什麼，是認為幹嘛要打電話，又沒比對方小，結果雙方「你等、我等」，等一段時間，幕僚單位都敲好就等市長公布，卻要拖到最後一刻，才勉強下指令2邊敲好就算。

新北市府今上午進行道路交通安全督導會報後，侯友宜今受訪指出，他昨天是在跟年輕朋友講一些，很多事情的溝通往往是在上位者一通電話、一句話都可以問題解決，不要讓底下的所有的團隊大家找不到方向。

侯今天說，其實每一個人都要放下身段，謙卑的去尊重對方、包容對方，這才是溝通最重要的方向，他也要求市府首長也要溝通好，底下同仁都很好做事，不要放任底下的溝通一而再、再而三，就浪費了非常多的時間。