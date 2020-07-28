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捷運施工土車壓壞中和路面 北捷：會控制車重
新北市政府今上午進行道路交通安全督導會報，由於捷運萬大線目前各車站正在開挖，土車過重時容易造成路面坑洞，新北交通局統計中和6月共有978件坑洞，盼7月能夠改善。台北捷運局指出，近期是開挖高峰期，會控制車輛重量，避免超重。
交通局指出，中和區6月978件坑洞通報，包含區公所、養工處、公路總局、捷運局等單位，其中佔多數坑洞原因為捷運萬大線施工所致，像是莒光路因有捷運機廠施工，出土量較大，出土車輛前往台北港棄土時，增加道路負荷。
新北市長侯友宜說，中和坑洞通報數量非常高，且大部分來自捷運施工，大型運輸車輛的路線要短且要減重，不要把重量擠壓太重，造成路面破碎，更重要是隨時巡查、隨時補回，不然民眾一定有抱怨。
北捷一區工程處總工程司王臻說，近期各站體土方開挖的高峰期，部分開挖至地下一層或二層，所有車站工區的土方多達上百輛車次，已在各工區出入口設有地磅測量，嚴格控管土方車載重，若有超載會要求卸除部分土方。
王臻表示，每個站體50公尺範圍內的道路，每天上午都派員巡查道路，若發現坑洞會臨時修補，隔天會有工班加鋪，但像是大雨過後下午還會再加派人員巡查，初步預估萬大線土方開挖會在今年底至明年上半年完成。
侯友宜表示，捷運工程施工時要特別注意，若有天坑洞造成人命出現，這也是政府要國賠，必須要小心，希望7月有改善。
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