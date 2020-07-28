施工交維缺失開罰不怕？ 侯友宜：列黑名單不讓招標

新北土城區中央路人行道及附屬設施改善工程，施工廠商連續2個月遭查獲交維計畫有缺失，並開罰15萬元，新北市長侯友宜今表示，有些廠商老是被處罰，若是罰了都無效，就把廠商列入黑名單，不讓參加新北任何招標。

新北市政府今上午進行道路交通安全督導會報，交通維持計畫查核項目中，抽查59件次，缺失工程件數6件，缺失數共計7個，其中新北養護工程處外包的中央路三段人行道施工交維計畫，連續2個月都有缺失。

養工處長馮兆麟說，該工程主要是人行通道留設、施工圍籬不符規定，目前加派義交引導行人通行與指揮交通，同時加派專人巡視工區的交維狀況，若施工過程引發塞車、車流不順暢，現場會立即停工，等車流量緩解後再來恢復施工。

馮兆麟表示，主要是沿線部分商家、捷運永寧站進出會把圍籬移動，已針對廠商開罰3次、每次5萬元，監造單位也開罰3次、每次2000元，7月也函文撤換現場監造人員與工地負責人，並到現場針對實地狀況調整。

侯友宜說，有些廠商老是被處罰，甚至換了工地負責人與現場監造人員，還是沒辦法按照交維標準來做，屢次開罰屢次無效，甚至開罰負責人還是沒用，以後工程招標乾脆列黑名單，成為不受歡迎廠商。

新北工務局長詹榮鋒說，中央路三段的人行道施工，已要求廠商加派工班盡快完成工程，預計8月完成。另外現在招標至少評核幾個最低標，在評選階段對把這些廠商列紀錄，評選時就能列入黑名單。