傳說春雷後的美麗動物 羅東林區處為台北赤蛙撐保護傘

林務局羅東林區管理處發現，傳說中，春雷過後，會出現在水池邊的台北赤蛙，近年來，因農地變遷、環境劣化，大量減少，為此，管理處透過「國土生態保育綠色網絡」計畫，台北赤蛙重要棲息地的新北市石門鄉等處，推動保育與農業友善生產環境，有如打開庇護傘，成功在為台北赤蛙營造棲息空間。

羅東林區管理處指出，傳說中的「雷公蛙」就是台北赤蛙，牠體型嬌小，傳說春雷過後，就有機會在水池邊看到，除了會群聚在草澤環境尋找伴侶外，也需要草叢環境度冬，只是近年來數量銳減，因此，管理處執行「國土生態保育綠色網絡」計畫，其中，台北石門阿里磅地區為保育熱點之一，營造保育與農業能兼容的友善環境，保護台北赤蛙及一同生活在此地的人類與共域生物。

管理處表示，「國土生態保育綠色網絡計畫」是2018年起由林務局為深化里山倡議的精神、以國有林事業區為軸帶所推動之政策，以營造友善、社區參與社會－生產－生態地海景，提升淺山、平原、濕地及海岸的生態棲地功能及生物多樣性的涵養力，串聯東西向河川、綠帶，連結山脈至海岸，編織「森、里、川、海」廊道成為國土生物安全網。