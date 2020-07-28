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傳說春雷後的美麗動物 羅東林區處為台北赤蛙撐保護傘

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
羅東林區管理處透過「國土生態保育綠色網絡」計畫，台北赤蛙重要棲息地的新北市石門鄉等處，推動保育與農業友善生產環境，有如打開庇護傘，成功在為台北赤蛙營造棲息空間。圖／林務局羅東林區管理處提供
羅東林區管理處透過「國土生態保育綠色網絡」計畫，台北赤蛙重要棲息地的新北市石門鄉等處，推動保育與農業友善生產環境，有如打開庇護傘，成功在為台北赤蛙營造棲息空間。圖／林務局羅東林區管理處提供

林務局羅東林區管理處發現，傳說中，春雷過後，會出現在水池邊的台北赤蛙，近年來，因農地變遷、環境劣化，大量減少，為此，管理處透過「國土生態保育綠色網絡」計畫，台北赤蛙重要棲息地的新北市石門鄉等處，推動保育與農業友善生產環境，有如打開庇護傘，成功在為台北赤蛙營造棲息空間。

羅東林區管理處指出，傳說中的「雷公蛙」就是台北赤蛙，牠體型嬌小，傳說春雷過後，就有機會在水池邊看到，除了會群聚在草澤環境尋找伴侶外，也需要草叢環境度冬，只是近年來數量銳減，因此，管理處執行「國土生態保育綠色網絡」計畫，其中，台北石門阿里磅地區為保育熱點之一，營造保育與農業能兼容的友善環境，保護台北赤蛙及一同生活在此地的人類與共域生物。

管理處表示，「國土生態保育綠色網絡計畫」是2018年起由林務局為深化里山倡議的精神、以國有林事業區為軸帶所推動之政策，以營造友善、社區參與社會－生產－生態地海景，提升淺山、平原、濕地及海岸的生態棲地功能及生物多樣性的涵養力，串聯東西向河川、綠帶，連結山脈至海岸，編織「森、里、川、海」廊道成為國土生物安全網。

為讓民眾了解台北赤蛙的保育行動，羅東林區管理推出2梯次的生態綠網輕旅行，主題為「與台北赤蛙一同找『茶』」保育宣導，8月15日、8月29日出發，由人禾環境倫理發展基金會承辦，地點在新北市石門鄉阿里磅，認識台北赤蛙這美麗的生物，了解國土生態保育綠色網絡的建置如何幫助台北赤蛙與共域的生物，顧茶園，護赤蛙，活動8月1日中午12時開放線上報名（https://reurl.cc/Y1g9vx），詳細訊息請參活動簡章或羅東林區管理處網站（https://luodong.forest.gov.tw/）。

傳說中的「雷公蛙」就是台北赤蛙，牠體型嬌小，傳說春雷過後，就有機會在水池邊看到這種美麗動物。圖／林務局羅東林區管理處提供
傳說中的「雷公蛙」就是台北赤蛙，牠體型嬌小，傳說春雷過後，就有機會在水池邊看到這種美麗動物。圖／林務局羅東林區管理處提供

羅東 生態保育

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