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防治登革熱 北市環保局6月起已開罰17處工地

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
桃園市發生今年首起本土登革熱群聚感染，為加強防治登革熱，台北市6月起稽查17處不合格營建工地，目前都已複查完成缺失改善。本報資料照片
桃園市發生今年首起本土登革熱群聚感染，為加強防治登革熱，台北市6月起稽查17處不合格營建工地，目前都已複查完成缺失改善。本報資料照片

為加強防治登革熱，台北市環保局針對北市布氏2級以上里別及高危點等區域，加強孳生源清除及佈誘卵桶監測作業，6月起，針對北市740處營建工地及94處資源回收場執行環境稽查，結果發現17處工地現場積水導致孳生孑孓，環保局依環境管理不當工地，已違反廢棄物清理法開罰，處1200至6000元罰緩。

桃園市發生今年首起本土登革熱群聚感染，確診3例均無國外旅遊史，各地加強防治登革熱。台北市環保局表示，6月起稽查的17處不合格營建工地，目前都已複查完成缺失改善。環保局會持續派員不定期稽查營建工地，呼籲各工地人員平時應做好環境清理，避免工區積水或垃圾堆置導致病媒蚊孳生，防治登革熱。

環保局提醒，散置於北市之資源回收場常因資收物堆置戶外、且無遮雨棚遮蔽，雨後容易讓回收空瓶罐、輪胎等回收物積水，未及時清理可能成為蚊蟲孳生大本營，環保局也已要求台北市94家民間資收場業者加強場內作業區及周邊環境巡檢，每季至少自行或委託合格病媒防治業者噴藥消毒一次，以減少登革熱病媒蚊孳生的可能性。

環保局每週也會針對94家民間資收場進行病媒蚊孳生源稽查作業，要求業者持續做好環境管理，後續如有發現環境髒亂或孳生源致生病媒蚊蟲之情事，將依法開單告發。

環保局呼籲，防治登革熱，應掌握「巡、倒、清、刷」四大要訣，包括定期「巡檢」戶內外周圍花瓶、盛水盤、廢水桶、盆栽墊盤、塑膠帆布及廢輪胎等易積水器物；將積水「倒掉」；不要的器物予以分類「清除」；留下的器物應徹底「刷洗」去除斑蚊蟲卵，確實做好「巡」、「倒」、「清」、「刷」，以杜絕登革熱疫情發生。   

登革熱 北市 病媒蚊

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