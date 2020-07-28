大老闆921後負債…53歲創業另闢蹊徑賺「1億」

雋業建設開發董事總經理鍾尹堂說，他經歷房地產起起落落。廿多年前已是建設公司大老闆，沒想到一場921地震，資產變負債「二億」，即「失意與回憶」；10年前重新創業，另闢蹊徑，別人不敢推的，他承接來做，共推出5建案，賺得「一億」，那就是「不必在意」。

鍾尹堂建議，橘世代經營哲學要秉持「別太在意」，心胸要放開，身體要顧好，適時放手讓年輕人去做；他奉勸橘世代千萬別退休，因為累積豐富的人生智慧與經驗，現在退休太可惜，應退居第二線，去經驗傳承與分享。

鍾尹堂分享，53歲創業時，台中房地產市場如同車廂的座位已坐滿，「那就站著經營」，他有多年推案經驗，另闢蹊徑，別人認為不好做的、不敢推的，他承接來做。

他舉例，規畫「雋業怡雋」大樓案，與隔鄰社區共用一街廓，為小的梯形，難以規劃，他接手後，採友善建築的做法，大樓四周規劃為開放空間，透過綠化、圍籬設計，讓視覺穿透到隔壁社區寬廣中庭，臨黎明東街退縮12米，並延續隔鄰社區步道，成為全民共享的環狀綠蔭大道，環境變好了，附近髒亂點也自動消失了。

鍾尹堂認為，橘世代創業，因經歷多，看得多，膽子就小，資本不足，建議規模不要大，要做得精緻；他買的地是同業轉賣，好比拿已經榨過汁的柳橙，要再榨得出汁還不能有苦澀，就要靠技術、多年的經驗累積。

他說，很多橘世代老闆都感嘆年輕人不聽話，他已做好心理準備，不懂就放手，像E世代廣告、網路行銷，就放手讓年輕人來，他負責管理進度，以及意見折衝與整合。