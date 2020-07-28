聽新聞
test
0:00 / 0:00
大老闆921後負債…53歲創業另闢蹊徑賺「1億」
雋業建設開發董事總經理鍾尹堂說，他經歷房地產起起落落。廿多年前已是建設公司大老闆，沒想到一場921地震，資產變負債「二億」，即「失意與回憶」；10年前重新創業，另闢蹊徑，別人不敢推的，他承接來做，共推出5建案，賺得「一億」，那就是「不必在意」。
鍾尹堂建議，橘世代經營哲學要秉持「別太在意」，心胸要放開，身體要顧好，適時放手讓年輕人去做；他奉勸橘世代千萬別退休，因為累積豐富的人生智慧與經驗，現在退休太可惜，應退居第二線，去經驗傳承與分享。
鍾尹堂分享，53歲創業時，台中房地產市場如同車廂的座位已坐滿，「那就站著經營」，他有多年推案經驗，另闢蹊徑，別人認為不好做的、不敢推的，他承接來做。
他舉例，規畫「雋業怡雋」大樓案，與隔鄰社區共用一街廓，為小的梯形，難以規劃，他接手後，採友善建築的做法，大樓四周規劃為開放空間，透過綠化、圍籬設計，讓視覺穿透到隔壁社區寬廣中庭，臨黎明東街退縮12米，並延續隔鄰社區步道，成為全民共享的環狀綠蔭大道，環境變好了，附近髒亂點也自動消失了。
鍾尹堂認為，橘世代創業，因經歷多，看得多，膽子就小，資本不足，建議規模不要大，要做得精緻；他買的地是同業轉賣，好比拿已經榨過汁的柳橙，要再榨得出汁還不能有苦澀，就要靠技術、多年的經驗累積。
他說，很多橘世代老闆都感嘆年輕人不聽話，他已做好心理準備，不懂就放手，像E世代廣告、網路行銷，就放手讓年輕人來，他負責管理進度，以及意見折衝與整合。
他指出，他在二年前創立惠中扶輪社，盼能帶動年輕人，也吸收女性社友，目前社友32人，女性占40%，平均年齡45歲，他期許拿出橘世代創業精神，退居二線，做好傳承經驗與分享。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言