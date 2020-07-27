曾擔任坪林鄉長 梁金生接任國際獅子會300B2區總監

國際獅子會300B2區新任總監梁金生今天在新北市副市長吳明機、台北市長夫人陳佩琪等人見證下，從前總監蔡秀雲手中接下總監一職。梁金生說，未來他會思考如何帶領B2區獅友呈現不一樣的風貌，將落實敘獎、編制區務手冊、帶領分會執行年度區務計畫，也會走訪分會傾聽聲音。

梁金生曾擔任2任前坪林鄉長，有豐富的行政經驗。1998年他由永和獅子會會長陳鏡澤、會員陳明推薦加入，從獅友做到會長，2015年起擔任公關長，2017 年擔任總監、區內閣、專分區主席聯誼會總召；前年擔任第二副總監、去年擔任第一副總監。交接典禮在吳明機、陳佩琪、坪林區長周慶珍、鶯歌區長施明慧、市議員周勝考等人見證下進行。

吳明機表示，梁金生擔任坪林鄉長任內以企業經驗成功行銷坪林文山包種茶，推動低碳環保輕旅行，也成立協會護溪護魚，期許上任後可以持續支持市長侯友宜成立的愛心大平台，繼續關懷新北弱勢族群。