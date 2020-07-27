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10萬人搶新北特惠券 加碼至5萬份29區都可領

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
「新北特惠券」加碼至5萬份，兌換據點增設至29處。圖／新北市場處提供
「新北特惠券」加碼至5萬份，兌換據點增設至29處。圖／新北市場處提供

搭上振興三倍券商機，新北市推出500元三倍券換800元特惠券活動，開放僅10天即超過10萬人登錄，原限量1萬5000份，市長侯友宜宣布再加碼至5萬份，兌換據點也從10處增設至29處，各行政區都可領。

侯友宜指出，為解決三倍券找零問題，新北市推出用500元面額振興券，兌換16張面額50元、總計800元的新北特惠券，為提高中獎率及方便民眾兌換，加碼3萬5000個名額，共計5萬個抽獎名額，全市每一區也將有兌換點，藉此鼓勵更多民眾一同在新北市消費。

新北市場處表示，「500換800」活動採抽獎制，7月31日23時59分前至「新北振興168」活動網站登錄即可參加，8月4日公布得獎名單，原1萬5000名領取時間為8月8日至8月14日，第二波加碼的3萬5000名則於8月29日至9月4日領取，平日為下午3點至晚間8點，假日為上午10點至下午6點。

市場處長盛筱蓉提醒，民眾獲得兌換資格後，別急著到現場領取，屆時將開放線上預約及遠端抽取號碼牌系統，於約定時間至指定地點兌換即可。另特惠券使用範圍限有特定場域且具自治組織之38座公有市場，以及5座依法申請或公告在案之夜市使用。

侯友宜 夜市

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