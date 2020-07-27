雙連線型公園完成架圍籬 攤商不捨盼兌現承諾保留市集

台北捷運雙連站旁線型公園改造工程，今天下午3時起臨民生西路45巷側施工圍籬架設作業，現場靠公園側攤販，從下午1時起，陸續配合將攤位撤離、並淨空現場垃圾，至下午1點40分左右，皆已淨空，可順利施工。

捷運雙連段線型公園工程，先前因綠地保留引發居民抗爭，日前又因市府要同步整頓民生西路45巷道西側無證攤商，引發攤商多次向市長柯文哲陳情，經攤商自治會與市府多次溝通，終於日前達成共識，攤販配合市府工程暫停營業。

雙連市集自治會今天下午2時，也於文昌宮前舉辦感恩招待會，攤商手持海報，齊喊口號「保留雙連市集、承諾百攤回來、拒絕公文稿鬼、要求市府履約」。

自治會會長林彥伶表示，在市府首長承諾的前提下，上百攤商願意配合暫時全區休息一陣子。希望市府也會履行上級對人民的約定，不要刻意檯面下搞手段讓攤商回不來，從此消滅市集，辜負了數千位國內外人士連署保留的聲音。

自治會表示，暫停營業期間，除繼續保持雙連市集區域的整潔，將同步依照北市府專案納管的承諾與市集攤位規劃，準備好再回來民生西路45巷延續雙連傳統市集文化，期盼柯市府說到做到，達成民眾、環境及攤販的三贏局面。

北市市場處表示，市府考量現場施工圍籬架設後，若攤販持續在施工現場經營攤位，因緊鄰施工圍籬，確有安全疑慮，故施工期間現場道路西側(靠公園側)禁止設攤，違規者由警察局依「道路交通管理處罰條例」取締；另施工圍籬架設期間道路寬度縮減，因此要求東側攤販及店面外延營業者退縮至水溝蓋範圍擺攤，以維道路通暢。