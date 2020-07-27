翻轉社區環境 土城一年完成35座彩繪牆

為美化里內公園廣場及周邊巷道，新北市土城區公所與里長、議員共同爭取經費，目前已完成雲溪廣場舞台及千歲路旁圍牆3D立體彩繪，繽紛的叢林及蔚藍的海洋躍然於牆面，不僅讓道路景觀更加活潑有朝氣，也成為民眾打卡拍照熱點。區公所表示，今年預計完成35處地點彩繪，並持續美化市容。

土城區長陳國欽指出，土城區內公園廣場多為休憩運動使用，為提升更多藝術氛圍，積極爭取相關經費彩繪環境，並邀集里民共同參與討論，其中雲溪廣場舞台以森林、動物流水為主軸，設計叢林生態的3D立體互動式彩繪，舞台前方地面也設有「照相機圖案」的拍照點，讓民眾可透過最佳角度，拍出驚豔好玩的3D立體照片。

而通往土城桐花公園、經常有登山民眾通過的千歲路上，原本多為工廠水泥圍牆，為讓老舊鋼硬的工業區新添溫暖活力，以海洋風格結合3D立體互動式彩繪，讓經過的市民朋友彷彿置身水族館，留下與海洋生物共舞的美照。