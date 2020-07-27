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新北勞工中心使用率不高 勞工局推招租活化

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市新莊勞工中心2012年8月啟用，受限交通條件不佳、教室較小，使用率僅有4成5，如今已轉型為公共托老中心及運動聚點。記者吳亮賢／攝影
新北市新莊勞工中心2012年8月啟用，受限交通條件不佳、教室較小，使用率僅有4成5，如今已轉型為公共托老中心及運動聚點。記者吳亮賢／攝影

新北市原有新莊、五股、三重三處勞工中心，但新莊勞工中心使用率僅不到5成，五股、三重也都不到7成。勞工局表示，經跨局處會議後，已將新莊勞工中心移撥為托老中心及運動聚點，五股、三重勞工中心則將推動承租優惠，並加開勞工大學課程，提高使用率。

新莊勞工中心2012年8月啟用，受限交通條件不佳、教室較小，使用率僅有4成5，每年人次不到4萬，經「新北市公共托育及老人福利設施推動小組」決議，1、4、5樓轉型銀髮俱樂部及托老中心，6、7樓作為微型運動中心，2、3樓集會廳則由社會局管理。

市議員何淑峰表示，新莊勞工中心是所有勞工活動中心使用率最低的，地方民眾都希望市府可以妥善利用，樂見活化為公共托老中心，提供長者日照服務，但市府對勞工的權益也應有其他配套，提供更完善的行政和休憩娛樂服務。

勞工局勞工育樂科長黃秀梅指出，為了避免空間閒置，除了將新莊勞工中心移撥使用，五股勞工中心也在2014年時，將2樓移交社會局作為公共托育中心，3樓承租給勞動職業安全衛生署作為北區勞工健康服務中心。

黃秀梅表示，去年五股勞工中心使用場次3551次、使用率60.5%，三重中心使用場次3324次、使用率69.5%，為了提升空間使用率，將加開新創、電商、電腦程式等勞工大學課程，並推出場地租借優惠，一般企業租借10場次可享85折、公會租借可享半價。

此外，勞工局今年9月也將在五股勞工中心舉辦勞工歌唱大賽，11月舉辦工安盃路跑，並媒合社區大學運動課程，提供勞工朋友更多元的休閒娛樂。

勞工局 托育

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