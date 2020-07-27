新北消防夏令營出擊 新店場玩闖關遊戲

為了提升孩童防火、防災知識，新北市消防局第四救災救護大隊從今(27)日在北新國小舉辦為期三天的新北消防夏令營活動，今年以「犀引力戰隊-夏日的出擊」為主題，在開幕典禮上，小朋友先跟著犀牛哥唱跳暖身，準備展開一系列的闖關遊戲。

大隊長高宗祺表示，今年精心安排設計多種消防闖關體驗活動，除了有結合防溺、救溺的遊戲關卡和是非選擇大挑戰之外，還包括了必須手腳並用，爬過雙節梯，考驗小朋友的穩定度，通過後再完成與消防知識相關的益智翻翻樂，另外，還有穿上消防衣、揹著水帶，體驗重裝備的消防員救火時的情境，透過寓教於樂的闖關遊戲，讓小朋友學習正確的防災知識。

而在戶外的部分，則有地震體驗車和濃煙體驗車，讓小朋友身歷其境，感受地震和火災真實發生時的狀況，以及了解該如何避難。

消防夏令營每年一開放就秒殺額滿，大隊長高宗祺表示，今年特別增加梯次和名額，這次一共有480位小朋友參與消防夏令營活動，希望透過有趣的闖關體驗，讓小朋友有一個難忘的暑假回憶，同時能將防火、防災的知識牢牢記住，每個人都能成為消防戰隊的一員。