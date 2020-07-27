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萬里阿嬤「向海致敬」 傳承教學海藻麵疙瘩

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里區阿嬤們教新北市教育局的承辦人員們做手路菜海藻麵疙瘩。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區阿嬤們教新北市教育局的承辦人員們做手路菜海藻麵疙瘩。 圖／紅樹林有線電視提供

暑假期間在野柳國小舉辦的「向海致敬」海洋環境教育-慢魚運動體驗研習中，萬里區阿嬤們結合學習課程與漁村生活經驗，教新北市教育局的承辦人員們做手路菜海藻麵疙瘩，透過美食帶入在地的海食文化，要來倡導愛海、護漁的永續精神。

野柳國小校長張錦霞表示，今年5月教育部以「向海致敬」為海洋教育推動重點，希望各區域能將海洋特色亮點結合創新課程，讓更多的學童進行海洋教育深度體驗，趁著暑假期間，新北市教育局的承辦人員，來到野柳國小海洋教育基地體驗不一樣的課程，活動特別規劃了樂齡學習中心阿嬤們的手路菜海藻麵疙瘩，讓教育局人員在製作和品嚐的過程中，感受海洋漁村互動下的在地人文風情。

萬里樂齡學習中心老師李梅芳說，這場研習中由海洋大學吳靖國教授先帶領教育局承辦人員思考如何落實海洋素養推動揭開序幕，點出海洋教育中有系統的在海洋文化、海洋休閒、海洋社會、海洋科學與技術以及海洋資源與永續來落實生活實踐。

阿嬤們應用樂齡學習中心學到的海洋知識與漁村生活經驗，傳授漁村古早味海藻麵疙瘩製作與品嚐，要來教大家怎麼吃海產才最愛海洋顧永續。

新北市教育局積極規劃海洋教育市級課程，也希望各科室承辦人能夠率先體驗新北市各區域的海洋特色教育，而野柳國小海洋教育課程精彩，不僅是室內的講座、戶外的獨木舟體驗，還充分讓樂齡學習中心的長輩們將所學應用並與日常生活中的飲食結合，端出漁村的獨特料理，帶入在地的海食文化，倡導愛海、護漁的永續精神。

教育局 野柳

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