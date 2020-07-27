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汐止基隆河步道不通 地方盼蓋便橋串兩岸

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區基隆河步道希望從左岸水尾灣休憩平台，依附交流道橋蓋便橋，讓左右兩岸可以串聯。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區基隆河步道希望從左岸水尾灣休憩平台，依附交流道橋蓋便橋，讓左右兩岸可以串聯。 圖／觀天下有線電視提供

新北市汐止基隆河步道每天有許多民眾散步，或是騎自行車，不過，在右岸往南港方向，到了中山高交流道橋樑下方卻此路不通，所以，地方人士就希望能夠從左岸水尾灣休憩平台，依附交流道橋蓋便橋，讓左右兩岸可以串聯。

智慧里長黃智明說，長久以來左岸跟右岸一直都有斷點的問題，所以，一直以來民眾要通往星光橋的方向都會走左岸，但走左岸有一個很大問題，就是要穿越汐萬路跟高速公路交流道兩個路口，這是非常危險的。

所以，民眾一直在反應為何左右岸不藉由高速公路附掛便橋，讓民眾可以從左岸走到右岸進行連結，尤其體育署也已經在右岸江北二橋做了堤內的自行車跟行人走的便橋，如果這次附掛便橋可以做的話，也能解決過交流道路口危險的問題。

市議員張錦豪指出，基隆河左岸自行車道其實完整度變高的，可以從基隆往南港都已經通車，可是右岸因為有地勢高低的落差，做的並不完整，所以，他還有賴委員跟相關單位來探討，如何在高速公路這裡將基隆河左岸及右岸做一個銜接。

市議員周雅玲表示，基隆河在汐止這一段行經很多的橋面，這幾年也針對幾個斷點進行貫通，那這次針對右岸靠近中山高交流道橋樑就沒有連通，地方許多民眾在到外縣市參訪的時候，看到有橋樑附掛做便橋的部分，所以，也希望汐止這邊也能做，左右岸連通，讓行人遊憩更方便。

沒有連通，造成很大的困擾，知道的可以提早在新舊江北橋轉換到對岸步道，不知道的就只能走回頭路，不過，依附高速公路橋樑蓋便橋，相關的河川安全及橋樑結構安全都要考慮。

立委賴品妤指出，這個案子雖然講了很久，但一直以來都沒有比較整體具體的規劃，是第一次把所有相關部門一起找來，討論這個計劃可不可行，那目前第十河川局跟高公處都有講如果要做掛橋的話，有一些他們施工上的考量，那目前我們是麻煩新北市高灘處帶回去研議評估怎麼設計，也請他們在設計的時候要考量到十河局跟高公局所提出的一些條件。

基隆 汐止

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