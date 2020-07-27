九個香爐減剩三個 汐止福興宮走環保風

汐止區福興宮是百年的土地公廟，是地方上重要的信仰中心，而配合環保節能減碳，在這次進行整修的同時，也將廟裡的香爐大幅減少，從原本的九個減少到只剩三個，現在整修工程告一段落，福興宮也在7/25日舉行安座儀式，現場好熱鬧。

經過幾個月的整修，下寮福興宮煥然一新，7/25進行安座，也將神像一一的請回原來的位置供奉，從一大早就開始忙，安座、誦經、團拜儀式一樣都不能少，而新北市民政局副局長楊薏霖也代表市長侯友宜送上祝福。

新北市民政局副局長楊薏霖表示，一進來就看到很多的圖畫，不但樑柱畫的很漂亮，最重要是有透明頂，讓煙可以直接傳到天上，讓廟裡頭空氣很好、採光也很好，是我今年看到最好最漂亮的土地公廟。

當天由福興宮主委帶領大家一起虔誠祭拜，包括立委賴品妤、市議員白珮茹、張錦豪、汐止區長陳健民都來參加，對於這次百年老廟整修，兼顧環保也很肯定。

下寮福興宮主委陳清榮指出，今天是福興宮安座儀式，配合政府節能減碳，我們將廟裡的香爐大幅減少，而今年遇到疫情關係，所有活動都停辦，從元宵、福德正神生日也沒辦、進香、遶境等等都停辦，那利用這時間就開始進行廟的整修。

余寶聰說，百年土地公廟進行大整修，包括廟裡頭的樑柱、大門彩繪全換新，還開了一個天井，現在因應節能減碳，廟裡唯一的香爐，就放在正中間，不但煙可以直接往上飄出去，還有另一層含義，就是可以直達天聽。

文化里長余寶聰表示，從今年農曆2月2日就開始整修，一直到今天農曆6/5日，選這個吉日來安座，因為我想大家都老了，像是廟裡的打掃清潔方面，老人年紀越來越大也沒辦法，所以，利用這次的疫情，配合政府的節能減碳政策，做一個大改變，本來廟總共有九個爐，現在裡面把他換掉集中變成一個爐，也感謝這段時間善心大德的捐獻，讓福興宮能夠有新面貌。