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淡水星光電影院登場 五百人喜迎歡樂假期

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
紅樹林數位有線電視與淡水區公所合作舉辦『星光親子電影院』，吸引5百多人來參加。 圖／紅樹林有線電視提供
紅樹林數位有線電視與淡水區公所合作舉辦『星光親子電影院』，吸引5百多人來參加。 圖／紅樹林有線電視提供

長期深耕淡水北海岸地區的紅樹林數位有線電視與淡水區公所合作，在(25)日週六晚上舉辦了一場『星光親子電影院』，吸引5百多人來參加，在晴朗的夜空，徐徐微風，相當適合親子戶外活動，快樂的迎接假期。

紅樹林數位有線電視與淡水區公所合作，在淡水區國民運動中心前廣場，舉辦一場『星光親子電影院』，播放阿拉丁真人版電影，相當適合家庭一起觀賞，吸引5百多人來參加。

紅樹林有線電視經理陳文斌表示，身為在地企業，希望帶給地方最好的服務與熱忱，除了提供顧客最優質的電視與網路品質外，更長期投身公益活動，為地方舉辦許多親子育樂，經過前2年舉辦之後，今年舉辦兩場。

新北市議員陳偉杰指出，看到這麼熱絡的親子活動，也肯定主辦單位的用心，另外現場，展現許多數位化服務，讓民眾了解目前有線電視與網路結合，可以創造出許多的視聽娛樂。

星光親子電影院也送出許多贈品，在電影開播前有有獎徵答，以及免費的爆米花餐車，在晴朗的夜空，徐徐微風，相當適合親子戶外活動，陪著大家一起欣賞電影，更帶給民眾迎接周末假期。

親子 電影 淡水

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