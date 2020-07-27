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新北特惠券登錄破10萬人 加碼至5萬份

中央社 / 新北27日電

新北市政府市場處指出，配合振興三倍券500元換新北特惠券800元的抽獎活動，登錄人數已破10萬人，為提高中獎機率，決定將原1萬5000份特惠券名額擴增到5萬份，爭取三倍券商機。

市場處指出，為振興地方經濟，新北市7月推出「新北振興168」系列活動，其中500元三倍券換800元特惠券採抽獎活動，開放僅10天即超過10萬人登錄，因此，在市長侯友宜指示下決定將原1萬5000份加碼增到5萬份，兌換據點也從10處增設至29處。

市場處表示，「500換800」活動於7月31前至「新北振興168」活動網站登錄即可參加抽獎，8月4日公布得獎名單，原1萬5000份特惠券領取時間為8月8日至8月14日。為配合特惠券份數加碼及登錄更便利，第二波加碼於8月29日至9月4日領取。

侯友宜表示，為了解決三倍券的找零問題，新北市推出用500元面額振興券可兌換16張面額50元共800元的特惠券，共有5萬個抽獎名額，兌換點也增設至29處，讓全市每一區都有兌換點，希望藉此鼓勵更多民眾一同在新北市消費，振興地方經濟。

市場處長盛筱蓉表示，新北特惠券使用範圍限38座公有市場及5座依法申請或公告在案夜市使用，系統開放已登錄完成的民眾變更兌換地點，只要在7月31日以前上新北振興168官方網站重新登記抽獎，即可變更兌換特惠券的地點。

侯友宜

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