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蟾蜍山農試所宿舍活化 民間籲著重文史推廣

中央社 / 台北27日電

北市府文化資產審議會今天審查通過蟾蜍山農試所與蠶改場宿舍修復及再利用計畫，台科大建議宿舍修復後作為學校及社區空間，但文資團體認為，應著重推廣台灣農業歷史。

台北市政府文化資產審議第127次會議上午登場，審查蟾蜍山「農業試驗所宿舍群、蠶業改良場宿舍」修復及再利用計畫，出席委員15人全數同意，審查通過。

「農業試驗所宿舍群」位於羅斯福路四段119巷70、74、76、92、94號及62弄3號；「蠶業改良場宿舍」位於羅斯福路四段119巷62、64號。本案歷史建築權管單位為台灣科技大學，校方已收回119巷64、74、92號與119巷62弄3號共4戶，其餘4戶仍有人居住。

台北市文化局表示，農試所宿舍群為總督府農業試驗所目前僅存的宿舍，見證台灣農業研究發展歷程，其中70號還是「台灣洋菇之父」胡開仁故居。而蠶改場宿舍約建於1915年，為一幢雙併建物，是蠶業改良場目前僅存建物。文化局107年10月15日登錄「農業試驗所宿舍群、蠶業改良場宿舍」為歷史建築。

台科大表示，未來宿舍群修復完成，建議規劃為教學及學校使用，例如社團教室及社區交流與學生活動空間，或作為工作室、特色文化教室或工作坊。

但文資團體「好蟾蜍工作室」發起人林鼎傑表示，此地見證台灣農業研究發展歷程，希望修復完成後應用於展示台灣農業歷史並推廣農業教育。

台北市文化局副局長田瑋接受中央社記者電話訪問時表示，同意林鼎傑建議，未來宿舍修復完成，不要只作為校園工坊使用，而應加入文史展示。

宿舍 修復 北市

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