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業者讓小野柳沙灘變水樂園 將查是否占公有地

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市萬里區位在翡翠灣和龜吼漁港間有一處沙灘，被當地人稱為「小野柳」，原本一處荒蕪，當地人士整理後變水上樂園，國產署將進一步確認是否占用公有地。圖／報系資料照片
新北市萬里區位在翡翠灣和龜吼漁港間有一處沙灘，被當地人稱為「小野柳」，原本一處荒蕪，當地人士整理後變水上樂園，國產署將進一步確認是否占用公有地。圖／報系資料照片

新北市萬里區位在翡翠灣和龜吼漁港間有一處沙灘，被當地人稱為「小野柳」，原本一處荒蕪，當地人士整理後變水上樂園，新北觀旅局指出，在遊客安全的前提下來輔導業者，但是否占用公有地，仍需國產署進一步確認。

觀旅局長張其強說，市長侯友宜說過，只要在新北市就是新北的事，新北會和北觀一起來處理，該土地應屬國有財產署所有，國產署北區分署將現地處理「公有地是否遭佔用」問題。

張其強表示，北觀處也會邀集所有相關單位辦聯合稽查，新北經發局、觀旅局、消防為會同單位，目前水域安全，業者於營業時間內，均有合格救生員在場，北觀處將請消防局協助確認是否符合相關規定。

張其強也說，該區域內經營業者已辦理水域遊憩設施營業登記，經營項目若以今日勘查結果，也符合登記內容，同時也依水域遊憩管理規則對遊客投保保險，但業者並未辦理稅籍登記，新北稅捐稽徵處將輔導辦理娛樂稅籍，課徵娛樂稅。

國產署 侯友宜

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