協助寺廟非法轉合法化 新北782家寺廟須補辦登記

為解決宗教團體各式問題，新北市民政局提供行動服務，在29轄內區公所開設宗教研習課程，協助宗教團體像解決疑難雜症，新北市民政局指出，目前新北共有958家合法登記寺廟，其中須補辦登記問題的宮廟多因建物或土地問題，市府將提供協助合法化。

蘆洲某寺廟在參與研習課程後，了解購買土地時須先註記寺廟籌備處名稱，日後登記完成後再更名登記，即可免徵土地增值稅，省下費用做公益。

新莊也有寺廟因諳法令規定，一直無法取得寺廟登記，經研習課程及輔導後，如今取得臨時寺廟登記證，待移轉建物所有權後，就能取得正式寺廟登記。

另外，三峽某寺廟也因廟地使用分區為分許寺廟使用的分區，經輔導並依照興辦事業計畫的要件及程序，成功取得寺廟登記，省下許多時間和費用。

民政局宗教禮俗科長賴小萍表示，新北合法登記寺廟共有958家，其中正式登記為176家，補辦登記為782家，正式登記寺廟為完全合法，而須補登寺廟則有部分或全部皆不合法。

須辦理補登寺廟多因用地未合都市計畫土地使用分區，或者為非都市計畫編定使用規定、未取得建築執照及使用執照、土地未取得土地所有權、建物使用執照用途非為宗教使用等因素，才需補辦登記。

另外，民政局表示，既有神壇列冊共2765家，但因神壇不合乎辦理寺廟登記須知中，有關申請寺廟設立登記的規定，所以無法向市府申請設立登記。