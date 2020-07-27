影／再換發言人遭酸淪選舉培訓班 柯文哲嗆：以後專打新潮流

台北市政府發言人團隊再異動，找來前電視台主播陳智菡擔任市府發言人，陳智菡表示上任後將著重市政行銷與包裝。新發言人上任，民進黨議員許淑華卻批評，柯文哲把市府發言人職位當選舉培訓班經營，且柯常失言換100個發言人也沒用。柯文哲27日受訪被問及此事時，先是說了一句「我佛慈悲」，接著還是忍不住嗆聲「我以後我不會打民進黨，我專打新潮流」。

對於柯市府上任5年7個月，發言人團隊卻已汰換高達11人，民進黨台北市議員簡舒培認為，「政策本身就是最好發言人」，柯市府現在找了這麼多的發言人每天當鬥雞，質疑會有幫助嗎。她也酸柯文哲，換了一個會化妝的化妝師，也只能一時美麗，沒辦法改變商品本質，喊話柯文哲應再好好反省，而不是一再換發言人。