美食多環境卻不佳 鹿港鎮第一市場展開耐震補強

鹿港鎮第一市場是鎮內著名的美食專區，但屋齡已有43年，環境老舊，經濟部針對老舊傳統市場進行的耐震總體檢，第一市場在初步評估及詳細評估的項目，都未符合現階段的法規要求，鹿港鎮公所向經濟部爭取補助，經規劃設計發包等作業，今年7月展開耐震補強，預計年底完工。

鹿港鎮第一市場麵線糊、麻糬、豆花古早味美食多，食物評價高，但市場內髒，市場外交通亂，都遭民眾詬病，市場近期展開耐震補強，鹿港鎮長許志宏今天前往第一市場視察工程。

他指出，鹿港鎮第一市場為鋼筋混擬土梁柱構架系統，兩棟相鄰，A棟含地下一層，地上二層，B棟含地上二層，建築物在1976年興建完成，之後就是鎮內重要的工商業集散中心，至今每天出入的人車頻繁。

鹿港公所爭取1800萬元經費，委託專業結構技師進行規劃設計，用增設補強構件的方式補強結構，使耐震強度符合現今相關法規，提升市場耐震能力，目前地下室已做完，接著一樓工程展開，但10多間攤商因施工須暫時限縮位置。