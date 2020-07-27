新北大數據分析 新莊、新店是青少年高風險熱區

新北社會局利用大數據分析，發現新莊、新店地區高風險族群是熱區，今分別成立「新莊少年福利服務中心」與「新店少年福利服務中心」，新北社會局長張錦麗說，因都會人口密集，且外來人口多、家庭功能未必完整，透過擴展服務據點，協助穩定青少年。

新北市目前12歲至18歲少年共計有24萬9246人，約占全市人口6.1%，過去10年已陸續在蘆洲、汐止、泰山、永和、三重成立5家少年中心，前年社會局啟用大數據，發現新莊、新店地區的青少年是高風險族群。

張錦麗表示，高風險族群特徵包括3種，15歲到18歲的中輟生或是畢業沒有就業青少年；家庭狀況以隔代、單親、多元重組為多；已經有偏差行為青少年，但不是很嚴重，是假日輔導觀護的對象。

張錦麗說，少年福利服務中心提供9項服務，其中最重要的就是個案服務，包含青少年的生涯、情感等諮詢服務，也能協助青少年或其家人媒合就業，透過外控協助穩定青少年發展。

張老師基金會主任委員洪淳逸說，青少年是目前最大問題，以新莊為例，部份青少年會到廟宇擔任義工、學習八家將，這些都是好事，但有部分則是在公園、社區遊蕩，希望藉由少年福利服務中心協助青少年。