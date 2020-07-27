新北第46座公共托老中心成立 侯友宜宣示：2年達60間
新北市第46間公共托老中心「新莊新樹公共托老中心」今正式成立，改造新莊勞工中心，打造為失能、失智長者日照中心及銀髮俱樂部，並設計家屬專用APP，提供長者交通車位置、生理數據等即時資訊，還有智能電子狗可和長輩互動唱歌、猜謎。市長侯友宜今出席典禮時也宣示，2年內要做到60間公共托老中心，讓長者在地就養、安心樂活。
侯友宜致詞時指出，新北市65歲以上人口一個月平均新增3千人，不只人口成長快速，許多長輩也上了年齡，以全國平均壽命80.7歲及平均健康餘命72.3歲計算，長者約有8年處於失能狀態，不僅是照護者的龐大負擔，也是國家財政的極大壓力。
侯友宜表示，新北65歲以上人口目前有59萬6478人，占人口比例14.81％，除了第46座新莊新樹公共托老中心成立，未來2年內希望能達到60間，「讓老人家在自己熟悉的社區環境養老，有尊嚴、健康地走完人生。」
新莊新樹公共托老中心位於原新莊勞工中心4、5樓，由衛生局委託廣恩老人養護中心辦理，廣恩老人養護中心院長特助朱沙濱表示，日照中心共可收托35名失能長者，目前已收托30位，進出中心除採人臉辨識，也設計家屬專用的「iHold」APP，可即時掌握接送長輩的交通車位置，以及體溫、血壓等生理數據；另外1樓則為銀髮俱樂部，設有健身器材及運動課程，開放鄰里社區長者免費使用。
衛生局長陳潤秋表示，新莊新樹公共托老中心有閱讀室、活力動動區、多功能室、卡拉OK室、棋藝區、開放式廚房及一系列認知刺激治療課程，周一至周五提供服務，依失能等級，家屬單日自付約108元至205元；半天自付55元至103元，交通接送一趟自付約16元。
衛生局專門委員陳玉澤說，預計今年下半年還會在三重、新店、中和成立5家公共托老中心，未來將持續結合民間資源及市府公共空間成立公托，預計111年前達成60間的目標。
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