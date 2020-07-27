快訊

威力彩飆31億元！最強偏財運「血型x星座」分析曝光 中獎最狂族群是他們

經濟解析／台積電為何能打敗700磅大猩猩 狠甩英特爾？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北第46座公共托老中心成立 侯友宜宣示：2年達60間

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜與日照中心長者互動。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜與日照中心長者互動。記者吳亮賢／攝影

新北市第46間公共托老中心「新莊新樹公共托老中心」今正式成立，改造新莊勞工中心，打造為失能、失智長者日照中心及銀髮俱樂部，並設計家屬專用APP，提供長者交通車位置、生理數據等即時資訊，還有智能電子狗可和長輩互動唱歌、猜謎。市長侯友宜今出席典禮時也宣示，2年內要做到60間公共托老中心，讓長者在地就養、安心樂活。

侯友宜致詞時指出，新北市65歲以上人口一個月平均新增3千人，不只人口成長快速，許多長輩也上了年齡，以全國平均壽命80.7歲及平均健康餘命72.3歲計算，長者約有8年處於失能狀態，不僅是照護者的龐大負擔，也是國家財政的極大壓力。

侯友宜表示，新北65歲以上人口目前有59萬6478人，占人口比例14.81％，除了第46座新莊新樹公共托老中心成立，未來2年內希望能達到60間，「讓老人家在自己熟悉的社區環境養老，有尊嚴、健康地走完人生。」

新莊新樹公共托老中心位於原新莊勞工中心4、5樓，由衛生局委託廣恩老人養護中心辦理，廣恩老人養護中心院長特助朱沙濱表示，日照中心共可收托35名失能長者，目前已收托30位，進出中心除採人臉辨識，也設計家屬專用的「iHold」APP，可即時掌握接送長輩的交通車位置，以及體溫、血壓等生理數據；另外1樓則為銀髮俱樂部，設有健身器材及運動課程，開放鄰里社區長者免費使用。

衛生局長陳潤秋表示，新莊新樹公共托老中心有閱讀室、活力動動區、多功能室、卡拉OK室、棋藝區、開放式廚房及一系列認知刺激治療課程，周一至周五提供服務，依失能等級，家屬單日自付約108元至205元；半天自付55元至103元，交通接送一趟自付約16元。

衛生局專門委員陳玉澤說，預計今年下半年還會在三重、新店、中和成立5家公共托老中心，未來將持續結合民間資源及市府公共空間成立公托，預計111年前達成60間的目標。

新北市長侯友宜與長者一同體驗智能電子狗互動遊戲。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜與長者一同體驗智能電子狗互動遊戲。記者吳亮賢／攝影
新北市新莊勞工中心4、5樓改造為「新莊新樹公共托老中心」，今正式成立。記者吳亮賢／攝影
新北市新莊勞工中心4、5樓改造為「新莊新樹公共托老中心」，今正式成立。記者吳亮賢／攝影
新北市第46間公共托老中心「新莊新樹公共托老中心」今正式成立。記者吳亮賢／攝影
新北市第46間公共托老中心「新莊新樹公共托老中心」今正式成立。記者吳亮賢／攝影

衛生局 侯友宜

延伸閱讀

在侯友宜粉專辱人「綠蛆」 判罰3000元

影／綠營縣市爭取預算好容易? 侯友宜「這動作」全場笑了

影／統籌分配款爆爭議 蘇貞昌：縣市長爭預算很正常

蘇揆核定4千億預算給高雄 侯友宜：「羨慕」不代表我忌妒

相關新聞

每小時20元 樹林工業區路邊停車格8月收費

新北樹林工業區內的武林街、樹潭街計186格汽車停車格，因長期被佔用，導致上百家廠商的員工、民眾沒有車位可停，新北交通局指...

市府變選舉培訓班？柯文哲：我佛慈悲 以後專打新潮流

台北市長柯文哲的選舉戰鬥團隊成形？市府媒體總監陳智菡升任發言人、秘書林珍羽升副發言人，加上先前的幕僚周榆修升社會局長，外...

影／小野柳沙灘變水樂園 香蕉船、鋼鐵人三不管成隱憂

新北市萬里區位在翡翠灣和龜吼漁港間有一處沙灘，屬於未登錄國產署土地，被當地人稱為「小野柳」，原本一處荒蕪，當地人士整理後...

美食多環境卻不佳 鹿港鎮第一市場展開耐震補強

鹿港鎮第一市場是鎮內著名的美食專區，但屋齡已有43年，環境老舊，經濟部針對老舊傳統市場進行的耐震總體檢，第一市場在初步評...

新北第46座公共托老中心成立 侯友宜宣示：2年達60間

新北市第46間公共托老中心「新莊新樹公共托老中心」今正式成立，改造新莊勞工中心，打造為失能、失智長者日照中心及銀髮俱樂部...

結合店家振興經濟 深坑分館借書即可獲得抵用券

圖書館也推振興券！配合中央振興三倍券，新北市立圖書館深坑分館結合深坑老街店家，在「豆腐閱讀節」活動中推出閱讀優惠方案，即...

後疫新挑戰 北市府首度發起「企業出題、社企解題」

因應後疫情時代的發展，台北市政府串聯企業與社會企業共同合作，首度發起「企業出題、社企解題」「暖心創新挑戰賽」。台北市長柯...

通靈少女指點迷津！新北拍宣傳片 開課解決廟務問題

新北市政府為推動優質宗教文化及輔導宗教團體正常運作，以行動服務方式，在各轄區開設研習課程，傾聽宗教團體需求，民政局還參考...

綠議員批換發言人沒用　柯文哲：我佛慈悲

台北市長柯文哲上午出席「台北好社企，共創心契機暖心挑戰賽記者會」，發起「企業出題，社企解題」的暖心挑戰賽，由產業代表台灣...

柯文哲選舉戰鬥團隊成形？陳智菡：著重市政行銷宣傳

台北市長柯文哲小內閣人事異動，自媒體小組總監陳智菡今天起，升任北市府發言人；秘書、議員林國成之女林珍羽升任副發言人職務，...

台2線自來水管汰換施工 瑞芳、基隆2萬多戶停水23小時

台灣自來水公司第1區管理處今早表示，因為要施作進行台2線瑞芳路段管線汰換工程，29日上午10點起到30日上午9點停水23...

柯文哲重整發言體系 陳智菡、林珍羽任正副發言人

台北市長柯文哲小內閣人事異動，原媒體事務組主任研究員、自媒體小組總監陳智菡今天起接任北市府發言人職務；柯文哲也任命媒體事...

熱門新聞

找到小慧了！慢飛天使搭錯車走失2天 晚間被尋獲

為夫則強！他全能改造王上身 只為照顧帕金森氏症太太

新北大雷雨1級警戒 永和國光路「淹到小腿高度」

桃園登革熱確診第3例 研判為社區感染群聚

報復性旅遊發威 金門建功嶼假日每天遊客破2千擠爆了

「農藥灑在我頭上」餵母乳媽媽遭無人機噴藥超崩潰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。