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結合店家振興經濟 深坑分館借書即可獲得抵用券

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
永和分館也推出借5本書即可獲得30元韓國街抵用券一張。圖／新北市立圖書館提供
永和分館也推出借5本書即可獲得30元韓國街抵用券一張。圖／新北市立圖書館提供

圖書館也推振興券！配合中央振興三倍券，新北市立圖書館深坑分館結合深坑老街店家，在「豆腐閱讀節」活動中推出閱讀優惠方案，即日起至8月底前，民眾只要到深坑分館借滿5本書，即可獲得一張抵用券，到老街消費滿100元可現抵30元。

深坑分館主任楊俊生扮成財神爺到深坑老街宣傳「豆腐閱讀節活動」，結合深坑老街30多間店家，只要民眾借滿5本書就能獲得1張抵用券，在老街消費百元現抵30元，深坑分館準備500張，邀請民眾讀好書、享好康。

另外，永和分館也與當地20多家韓國街商家合作，在8月1日（六）、2日（日）兩天到永和分館借5本書，即可獲得30元韓國街消費券一張，憑券到指定店家消費滿50元即可抵用，也可免費兌換市價49元商品。

新北市立圖書館館長王錦華表示，新冠肺炎疫情期間許多商業活動減緩，暑假是親子出遊旺季，為鼓勵民眾利用暑假多閱讀，同時響應政府振興三倍券政策，圖書館與在地商家合作，振興經濟也能增長知識。

深坑「豆腐閱讀節活動」結合老街商家，即日起至8月底借5本書即可獲得抵用券一張。圖／新北市立圖書館提供
深坑「豆腐閱讀節活動」結合老街商家，即日起至8月底借5本書即可獲得抵用券一張。圖／新北市立圖書館提供

深坑 老街

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