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後疫新挑戰 北市府首度發起「企業出題、社企解題」

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市政府串聯企業與社會企業共同合作，首度發起「企業出題、社企解題」「暖心創新挑戰賽」。記者林麗玉／攝影
台北市政府串聯企業與社會企業共同合作，首度發起「企業出題、社企解題」「暖心創新挑戰賽」。記者林麗玉／攝影

因應後疫情時代的發展，台北市政府串聯企業與社會企業共同合作，首度發起「企業出題、社企解題」「暖心創新挑戰賽」。台北市長柯文哲今天出席記者會，柯文哲表示，永續城市是台北市願景，不過過程常遇到很多困難，但政府應變沒市場、企業快，透過企業與社會企業的合作，將協助解決新出現的社會問題。

柯文哲說，過去政府編預算買軟硬體，不過現在應該倒過來，由企業自己寫方案，政府也將社會企業視為每天面對問題的夥伴，鼓勵社會企業、大企業提出問題，與政府共同解決。

北市府今天邀集大型企業、社會企業一同合作「暖心創新挑戰賽」，這次參與出題的企業代表包括台灣安斯泰來製藥、家樂福、全家超商、中國信託、及宜家家居、寶僑家品等，將提出「減塑」、「環境保護」、「用藥安全」、「永續生活(循環經濟)」、及「具社會責任的消費」等議題。

家樂福總監蘇小真表示，家樂福是跨領域企業，提供平台讓消費者了解，當每次的消費選擇背後，發生什麼樣的問題？蘇提到，台灣人口將面臨交叉，家樂福最大使命就是讓台灣產業不僅對內，還有思考怎麼將台灣產業送到全世界，讓每個架上的產品讓國外企業、觀光客看到台灣。

蘇也提到，家樂福面對的挑戰就是減塑，身為零售通路，企業希望生意越好，但塑膠使用卻會越來越多，如何能兼顧減塑、食品安全等，希望透過社會企業等跨領域合作，看如何透過包裝滿足各個面向。

北市產發局長林崇傑表示，因應後疫情時代的來臨，社會、環境、經濟的問題與平衡需要被重視，未來全球產業與商業結構也將為之改變。社會企業將運用商業模式，解決特定的社會與環境問題，不僅是優化社會整體環境的良好解方，也是產業創新的重要指標。

柯文哲說，未來10年將出現的職業現在一半還沒有出現；甚至現有的職業未來有一半會消失，政府面對快速的變化，會將社會企業視為處理問題很重要的夥伴，北市府身為創新實驗的城市，也會是容許犯錯、失敗。柯文哲舉長照為例，未來10年台灣最佳的長照2.0會長什麼樣子，連他也想不出來，是否要引進外勞？目前台灣外勞數有28萬，要怎麼改？好問題，他也不知道。

社會企業 北市 柯文哲

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