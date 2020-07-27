社區面臨無路進出窘境 住戶中市府陳情盼協調

台中市大雅區上山二路附近一處社區，唯一出入通道是國有土地，最近社區住戶得知出入通道可能要讓售，今天到台中市政府前陳情，市府指出，將協調國產署維護住戶權益。

薛姓等社區住戶上午到市府前廣場陳情指出，社區住戶已於此地長期居住40、50年，在103年時有協請相關單位協助社區民眾向政府買下各自建物的土地，但當下台中市政府並沒有規劃一條真正的道路供社區使用。

薛姓住戶表示，30年前社區通道還有供孩童丟球、遊戲的空間，但近幾年通道卻被堆放許多髒亂雜物，導致孳生蚊蟲、毒蛇出沒，周遭衛生已經影響住戶生活品質，希望市府能夠介入協調，輔導改善整體環境衛生。

薛姓住戶說明今天陳情的訴求，請台中市政府為社區規劃出一條正式道路，供民眾通行外，也請台中市政府協調處理，還給社區民眾乾淨的生活環境。

對於社區住戶的陳情訴求，市府建設局回應指出，這處社區通道為國產署土地，社區住戶建物為早期向國產署承租，並於103年購入建物，但無承租或承購此地號的聯外通路。

建設局指出，根據了解，雖然國產署目前暫未有出售此用地聯外道路的規劃，但由於此案攸關社區住戶權益，市府受理民眾陳情意見書後，將請國產署詳加考量住戶通行及優先承租或承購權，確實維護民眾權益。