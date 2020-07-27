快訊

華府下張牌是什麼？陸學者：美台「建交」就是向陸宣戰

毛小孩的翻譯機？首部「寵物溝通」療癒台劇

社區面臨無路進出窘境 住戶中市府陳情盼協調

中央社 / 台中27日電

台中市大雅區上山二路附近一處社區，唯一出入通道是國有土地，最近社區住戶得知出入通道可能要讓售，今天到台中市政府前陳情，市府指出，將協調國產署維護住戶權益。

薛姓等社區住戶上午到市府前廣場陳情指出，社區住戶已於此地長期居住40、50年，在103年時有協請相關單位協助社區民眾向政府買下各自建物的土地，但當下台中市政府並沒有規劃一條真正的道路供社區使用。

薛姓住戶表示，30年前社區通道還有供孩童丟球、遊戲的空間，但近幾年通道卻被堆放許多髒亂雜物，導致孳生蚊蟲、毒蛇出沒，周遭衛生已經影響住戶生活品質，希望市府能夠介入協調，輔導改善整體環境衛生。

薛姓住戶說明今天陳情的訴求，請台中市政府為社區規劃出一條正式道路，供民眾通行外，也請台中市政府協調處理，還給社區民眾乾淨的生活環境。

對於社區住戶的陳情訴求，市府建設局回應指出，這處社區通道為國產署土地，社區住戶建物為早期向國產署承租，並於103年購入建物，但無承租或承購此地號的聯外通路。

建設局指出，根據了解，雖然國產署目前暫未有出售此用地聯外道路的規劃，但由於此案攸關社區住戶權益，市府受理民眾陳情意見書後，將請國產署詳加考量住戶通行及優先承租或承購權，確實維護民眾權益。

國產署 台中市

延伸閱讀

買到佛心價！林口這社區有買就賺 最多2,100萬

社區唯一通道遭占用 居民陳情中市府「給條回家的路」

高雄湖內人發揮創意 海綿寶寶稻草人超搶眼

對付惡鄰 噪音蒐證打持久戰

相關新聞

每小時20元 樹林工業區路邊停車格8月收費

新北樹林工業區內的武林街、樹潭街計186格汽車停車格，因長期被佔用，導致上百家廠商的員工、民眾沒有車位可停，新北交通局指...

市府變選舉培訓班？柯文哲：我佛慈悲 以後專打新潮流

台北市長柯文哲的選舉戰鬥團隊成形？市府媒體總監陳智菡升任發言人、秘書林珍羽升副發言人，加上先前的幕僚周榆修升社會局長，外...

影／小野柳沙灘變水樂園 香蕉船、鋼鐵人三不管成隱憂

新北市萬里區位在翡翠灣和龜吼漁港間有一處沙灘，屬於未登錄國產署土地，被當地人稱為「小野柳」，原本一處荒蕪，當地人士整理後...

結合店家振興經濟 深坑分館借書即可獲得抵用券

圖書館也推振興券！配合中央振興三倍券，新北市立圖書館深坑分館結合深坑老街店家，在「豆腐閱讀節」活動中推出閱讀優惠方案，即...

後疫新挑戰 北市府首度發起「企業出題、社企解題」

因應後疫情時代的發展，台北市政府串聯企業與社會企業共同合作，首度發起「企業出題、社企解題」「暖心創新挑戰賽」。台北市長柯...

通靈少女指點迷津！新北拍宣傳片 開課解決廟務問題

新北市政府為推動優質宗教文化及輔導宗教團體正常運作，以行動服務方式，在各轄區開設研習課程，傾聽宗教團體需求，民政局還參考...

綠議員批換發言人沒用　柯文哲：我佛慈悲

台北市長柯文哲上午出席「台北好社企，共創心契機暖心挑戰賽記者會」，發起「企業出題，社企解題」的暖心挑戰賽，由產業代表台灣...

中市推線上購停車月票 單筆買3個月以上打9折

台中市政府交通局今年5月1日推出「線上購買停車月票」優惠，開賣兩個月內共1萬1525件申辦，較去年同期成長325%，且市...

社區唯一通道遭占用 居民陳情中市府「給條回家的路」

台中市大雅區上山二路16號內有一社區，唯一的進出入通道屬國有地，卻遭其他住戶「占用」並傳出有人申請讓售此通道，社區10幾...

柯文哲選舉戰鬥團隊成形？陳智菡：著重市政行銷宣傳

台北市長柯文哲小內閣人事異動，自媒體小組總監陳智菡今天起，升任北市府發言人；秘書、議員林國成之女林珍羽升任副發言人職務，...

台2線自來水管汰換施工 瑞芳、基隆2萬多戶停水23小時

台灣自來水公司第1區管理處今早表示，因為要施作進行台2線瑞芳路段管線汰換工程，29日上午10點起到30日上午9點停水23...

柯文哲重整發言體系 陳智菡、林珍羽任正副發言人

台北市長柯文哲小內閣人事異動，原媒體事務組主任研究員、自媒體小組總監陳智菡今天起接任北市府發言人職務；柯文哲也任命媒體事...

熱門新聞

找到小慧了！慢飛天使搭錯車走失2天 晚間被尋獲

為夫則強！他全能改造王上身 只為照顧帕金森氏症太太

新北大雷雨1級警戒 永和國光路「淹到小腿高度」

新北社會局鼓勵當兵脫貧 高中職生34K勝過大學平均起薪

報復性旅遊發威 金門建功嶼假日每天遊客破2千擠爆了

桃園登革熱確診第3例 研判為社區感染群聚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。