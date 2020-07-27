每小時20元 樹林工業區路邊停車格8月收費

新北樹林工業區內的武林街、樹潭街計186格汽車停車格，因長期被佔用，導致上百家廠商的員工、民眾沒有車位可停，新北交通局指出，自8月3日起採收費管理，每小時收費20元，採半小時計費。

新北交通局說，樹林工業區占地約22公頃，約有上百家廠商進駐，區內道路的路邊停車格屢遭久停占用，廠商、民眾頻向新北市府陳情、投訴，不過工業區主管機關為經濟部工業局，經協調溝通後，決定納入收費管理。

停車營運科長許芫綺說，這是新北與經濟部工業局合作管理工業園區路邊停車格的第二個工業區，由於樹林工業區屬低汙染綜合性工業區，有103家廠商、從業員工約3200人，有大量的停車需求。

許芫綺表示，過去未收費衍生環境髒亂，造成廠家困擾，也有許多民眾陳情、投訴停車位一位難求，因此把武林街、樹潭街總計186格汽車停車格，公告納入收費管理，樹林工業區管理中心也同步公告於網站。

交通局說，自8月3日起每周一至周五的7時至20時計時收費，已設置收費告示牌，且利用夾單宣導，有會派人巡查，如有無牌車、廢棄車等久占停車車輛，將立即通報相關單位拖吊處理。