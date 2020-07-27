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通靈少女指點迷津！新北拍宣傳片 開課解決廟務問題
新北市政府為推動優質宗教文化及輔導宗教團體正常運作，以行動服務方式，在各轄區開設研習課程，傾聽宗教團體需求，民政局還參考台劇「通靈少女」劇情拍攝短片，搞笑演繹3位民眾到宮廟請求仙姑指點迷津及理解廟務運作等內容，有需求的民眾及宗教團體皆可至區公所詢問報名。
民政局長柯慶忠指出，目前三峽區已舉辦8場課程，參與人數近千人，參與的宗教團體反饋相當支持，以往想要參加研習課程需至市府，現可就近前往各公所上課，不但省時也能提供更即時協助。
民政局宗教禮俗科長賴小萍表示，為了推廣行動服務，局處還參考「通靈少女」劇情，拍攝宣傳短片，傳達廟務法令疑難與營運及稅務等疑問，有興趣民眾或宗教團體可至各公所洽詢課程及報名時間。
研習開設的課程皆與宗教團體運作有關，包含辦理合法化過程中或召開信徒大會（董事會）時常遭遇的問題、房屋稅徵收與減免等，都是課程中民眾提出的熱門問題，市府各局處代表講師及公所人員也會提供解決辦法。
從今年7月1日起自三峽區開始辦理宗教研習課程，總規畫27場次，藉由宗教研習走訪各區，並透過各局處的參與及各宗教團體代表座談，協助快速找出最佳解決方案，不僅凝聚宗教信仰力量，也宣導市府推動事項。
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