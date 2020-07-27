大貓熊寶寶圓仔妹滿月 動物園徵好名

大貓熊寶寶「圓仔妹」今天滿月，台北市動物園舉辦命名活動，即日起到8月7日，民眾有任何想法，都可以上網投稿，8月17日至8月26日開放票選，8月30公布圓仔妹的名字。

動物園發言人曹先紹表示，命名活動第一階段是徵集好名，從今天上午10時開跑，民眾可到台北市動物園的臉書粉絲頁或活動網址（https://feversocial.com/TaipeiZoo/15533）投稿，選出N個名字中，投稿者可獲抽獎資格，而入圍名字各抽出一名投稿者，可獲大貓熊寶寶祝福限定禮。

徵稿結束後，8月17日至8月26日將進行公開票選，「圓仔妹」的名字將在8月30日公布。

曹先紹說，圓仔妹個性與姊姊「圓仔」大不同，比起「圓仔」的大剌剌、活潑好動，圓仔妹相對文靜，也好吃好睡，所以身形也肉肉，得乳名「柔柔」，出生體重、滿月體重也都略勝姊姊「圓仔」一籌。

此外，圓仔妹對環境變化忍受力較高，較少發出叫聲，聲音也比較輕柔；「圓仔」若有生理需求，就會發出叫聲，聲音宏亮。