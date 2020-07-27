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中市推線上購停車月票 單筆買3個月以上打9折
台中市政府交通局今年5月1日推出「線上購買停車月票」優惠，開賣兩個月內共1萬1525件申辦，較去年同期成長325%，且市民使用線上購買月票的比例超過35%，件數逐月成長。
交通局長葉昭甫表示，線上購買月票優惠省時又便利，讓民眾不用在大熱天出門往返申辦，一舉數得，歡迎多加利用。
葉局長指出，民眾線上購買停車月票可到「臺中市停車管理處」官網查詢：https://is.gd/9nyDTK，購票前先加入成為「停管之友」首次購票選「月票新購資格申請」線上購買停車月票95折丶單筆購買3個月以上9折。
交通局說明，線上購票系統每月1日到20日開放時間，路邊停車月票最多預購6個月，開單路外場停車月票3個月。
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