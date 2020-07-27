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社區唯一通道遭占用 居民陳情中市府「給條回家的路」

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中大雅區居民到市府陳情，要求市府讓居民有一條回家的路。 記者陳秋雲/攝影
台中大雅區居民到市府陳情，要求市府讓居民有一條回家的路。 記者陳秋雲/攝影

台中市大雅區上山二路16號內有一社區，唯一的進出入通道屬國有地，卻遭其他住戶「占用」並傳出有人申請讓售此通道，社區10幾戶居民可能面臨無法出入的危機。社區居民今聚集在市政府前廣場，要求市府給社區一條回家的路。

市府建設局養工處總工程司林昶穆表示，這條道路土地屬國有財產署管理的國有地，建設局承諾將積極與國產署協調。

社區的住戶代表薛小姐表示，社區居民已於此地長期居住40丶50年，在2014年時有協請相關單位協助買地，規劃一條真正的道路供社區使用。

薛小姐表示，但用戶把雜物堆置在國有地上讓原本3米寬的道路變成只容機車通過。日前社區一名長輩重病送醫救護車也無法進入必須靠抬擔架接駁送醫，最後辭世，得用同樣的方式將大體送出，情何以堪。

居民接獲消息指占用戶申請國有財產署讓售部分土地，如此居民無法進出社區，今天到市府陳抗，希望台中市政府能正名此路段為道路，讓居民沒有後顧之憂。

居民表示，已陳情10幾年，但市府一直未協調處理，長年以來現況無法改善，今天兩大訴求：1.請台中市政府為社區規劃出一條正式道路，供民眾通行；2.私人占用國有土地，並影響環境衛生。請台中市政府協調處理，還給社區民眾乾淨的生活環境。

養工處總工程司林昶穆表示，因權責單位屬國有財產署，市府會積極溝通。今了解這一段巷道土地並沒有讓售，建設局也會協助解決目前的困境。

居民指出，社區唯一對外道路屬國有財產署所有，但被佔用道路髒亂不堪。圖/居民提供
居民指出，社區唯一對外道路屬國有財產署所有，但被佔用道路髒亂不堪。圖/居民提供
居民指出，社區唯一對外道路屬國有財產署所有，但被佔用，連救護車都無法出入。圖/居民提供
居民指出，社區唯一對外道路屬國有財產署所有，但被佔用，連救護車都無法出入。圖/居民提供

台中市 國有地 陳抗

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