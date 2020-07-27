柯市府異動 陳智菡、林珍羽任正副發言人

台北市副發言人戴于文今天表示，台北市發言人周台竹將升任為市長室涉外事務總監，發言人一職由主任研究員陳智菡升任；而市長柯文哲隨行秘書林珍羽將任副發言人。

戴于文表示，周台竹為現任國際事務委員會副主任委員，將升任為市長室涉外事務總監（ Commissionerof Mayor’s Office for External Affairs），專責處理國際及兩岸事務。他說，周台竹擔任發言人期間，在國際舞台上成功行銷台北，今年雙城論壇也順利完成任務，深獲柯文哲肯定。

而將接任發言人的陳智菡，畢業於政治大學東亞所碩士班，曾任電視台主播、節目製作人及文字記者，屢獲新聞獎項，過去在市府期間，負責自媒體小組及輿情事務，對於新聞媒體業務熟稔，未來將代表市府團隊發言與對外溝通。

林珍羽畢業於台南應用科技大學美術系，曾任民間公司行銷公關、行銷經理等歷練，未來將與戴于文及另名副發言人黃瀞瑩，協助陳智菡對外說明市府各項重大政策。

陳智菡受訪時表示，台北市的市政相當繁忙，很多想法想趕快實施與實踐，而柯市府的發言人在不同時期都會調整，先前的發言人周台竹對國際與外交事務相當熟悉，而她接任後，希望多著重市政行銷。

對於外界認為發言較主動、攻擊性也較強，陳智菡說，「我一直是覺得我講話滿直接的，如果直接就代表攻擊性強的話，可能就是」，並表示周台竹雍容大度、講話大器，是兩人的不同。

面對「有需要這麼多發言人嗎」的質疑，陳智菡則說，台北市的市政相當繁忙，不僅對外發言，包括新聞、市政宣傳都會加強行銷。