台2線自來水管汰換施工 瑞芳、基隆2萬多戶停水23小時

台灣自來水公司第1區管理處今早表示，因為要施作進行台2線瑞芳路段管線汰換工程，29日上午10點起到30日上午9點停水23小時。影響區域包括新北市瑞芳區7個里、基隆市中正區12個里和信義區5個里，共計2萬6306戶，提醒民眾儲水備用。

水公司表示，停水期間會設置臨時加水站供民眾取水，地點為瑞芳區瑞濱里活動中心(新北巿瑞芳區建基一路4-2號)、深澳里活動中心(新北巿瑞芳區深澳路67-1號)、鼻頭里(鼻頭停車場公廁旁)、濂洞里(水湳洞遊客中心)、海巡署南雅安檢所(新北市瑞芳區南雅里南雅路41-2號)、海濱里海濱路38號旁。

基隆市加水站地點為孝德里民會堂(東峰街154號)、孝忠里民會堂(深溪路8號)，其餘如觀海街、山海關社區、深溪路36巷102弄部分樓棟及瑞芳區需水車機動支援送水，會另外安排水車支援。

水公司施工地點位在台2線指標79K+60M至80K+150M，停水區域為瑞芳區鼻頭里、濂新里、濂洞里、南雅里、海濱里、瑞濱里和深澳里。基隆市中正區長潭里、砂子里、碧砂里、八斗里、海濱里、正濱里、和憲里、社寮里、平寮里、正砂里、新富里和新豐里。基隆市信義區孝德里、孝賢里、孝岡里、孝深里和孝忠里。瑞芳停水戶數1965戶、基隆停水戶數2萬4341戶，合計2萬6306戶。

水公司指出，停水期間因重大事故需緊急用水，民眾可連絡瑞芳營運所(02)2497-2006、基隆服務所(02)2425-2103。如工程施作順利將提前供水，復水後因偏遠或偏高地區恢復時間較慢，可能延誤供水時間，敬請用戶原諒。