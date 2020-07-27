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影／小野柳沙灘變水樂園 香蕉船、鋼鐵人三不管成隱憂

聯合報 / 記者游明煌施鴻基／基隆即時報導
香蕉船、鋼鐵人小野柳沙灘變水樂園，但三不管有隱憂。記者游明煌／攝影
香蕉船、鋼鐵人小野柳沙灘變水樂園，但三不管有隱憂。記者游明煌／攝影

新北市萬里區位在翡翠灣和龜吼漁港間有一處沙灘，屬於未登錄國產署土地，被當地人稱為「小野柳」，原本一處荒蕪，當地人士整理後變水上樂園，有業者在沙灘搭設篷架，在海域用水上摩托車拉香蕉船載客收費玩水，遊客質疑安全防護及管理。業者表示，他們清沙灘、維護水域安全，酌收清潔及器材費用，都有保險。相關單位近日將到場了解、稽查。

這處無人管理沙灘長5、600公尺，假日戲水民眾多，現場有業者搭設篷架放水上摩托車、香蕉船、SUP立槳、鋼鐵人等收費營業，其中香蕉船每人搭乘一次300元。

現場業者指出，以前長期海漂垃圾推積，雜草叢生，他們清除垃圾維護後才變成今日模樣，逢假日他們自己都來玩水，維護清潔及水域安全，篷架隨時可拆非占用、也有安全救生教練；收費的問題，有申請公司並納稅。他們想讓沙灘安全也有人維護，想承租卻不知找誰，他們也很無奈。

暑假期間人多，遊客質疑安全防護及管理有沒有人監督，香蕉船等設施在海上衝海浪，萬一發生狀況能否有安全防護？收費標準誰來查核？

交通部觀光局北觀處表示，該處沙灘部分為未登錄地，權屬財政部國產署土地，依「水域遊憩活動管理辦法」規範水域遊憩活動，該水域並未禁止或限制水域活動，遊客得從事各項水域遊憩活動，為加強對近岸戲水遊客安全維護，夏日旺季均已定期、不定期進行查核。

北觀處說，從事帶客進行水域遊憩活動行為，業者是否取得合法水域遊憩活動經營項目，涉及商業登記相關法令， 是當地縣市政府權屬。

新北市府觀光旅遊局指出，當地無論海域或沙灘都歸北觀處管轄，只要沒有設置固定建物，市府不會介入管理。目前當地業者多以臨時設施為主，只要沒有無安全疑慮，原則上不反對他們做生意。台灣是四面環海的國家，應該要鼓勵、歡迎親近海洋，不能一味禁止，但前提是注意安全。

新北市稅捐稽徵處說，如果營業涉及動力機械，就屬於課稅標的。將請專人前往現場了解，如未設稅籍就輔導設立；如已設稅籍則稽核是否與申報內容符合。

中角灣國際衝浪基地中央、地方合力下風光開幕，有專業的教練、安全的管理及課程，民眾戲水安全有保障。反觀小野柳沙灘，處在中央、地方管理的灰色地帶，無人看管卻有很多人潮，水上活動戲水潛藏安全隱憂，有如「三不管」水域，民眾質疑安全誰來把關？

香蕉船、鋼鐵人小野柳沙灘變水樂園，但三不管有隱憂。記者游明煌／攝影
香蕉船、鋼鐵人小野柳沙灘變水樂園，但三不管有隱憂。記者游明煌／攝影
香蕉船、鋼鐵人小野柳沙灘變水樂園，但三不管有隱憂。記者游明煌／攝影
香蕉船、鋼鐵人小野柳沙灘變水樂園，但三不管有隱憂。記者游明煌／攝影
香蕉船、鋼鐵人小野柳沙灘變水樂園，但三不管有隱憂。記者游明煌／攝影
香蕉船、鋼鐵人小野柳沙灘變水樂園，但三不管有隱憂。記者游明煌／攝影

沙灘 香蕉

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