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柯文哲重整發言體系 陳智菡、林珍羽任正副發言人
台北市長柯文哲小內閣人事異動，原媒體事務組主任研究員、自媒體小組總監陳智菡今天起接任北市府發言人職務；柯文哲也任命媒體事務組秘書、議員林國成之女林珍羽升任副發言人，與戴于文及黃瀞瑩2位發言人，一同協助市府對外說明各項重大政策。
北市府副發言人戴于文表示，現任國際事務委員會副主任委員兼北市府發言人周台竹今天起，免兼發言人職務、並升任市長室涉外事務總監（ Commissioner of Mayor’s Office for External Affairs），至於北市府發言人一職，由陳智菡升任。
戴于文說，周台竹於發言人任職期間，獲得市長柯文哲肯定，在國際舞台上成功行銷臺北，今年雙城論壇也順利完成任務，因此特別任命周台竹擔任市長室涉外事務總監一職，專責處理市長室國際及兩岸相關事務。
戴于文表示，新任發言人陳智菡，畢業於政治大學東亞所碩士班，曾任電視台主播、節目製作人及文字記者，屢獲新聞獎項肯定，過去在市府期間，負責自媒體小組及輿情事務，對於新聞媒體業務熟稔，未來將代表市府團隊發言與對外溝通。
戴于文也表示，隨著發言體系工作調整，市長任命林珍羽升任副發言人，林珍羽畢業於臺南應用科技大學美術系，曾任民間公司行銷公關、行銷經理等歷練，未來將與其他兩名副發言人戴于文及黃瀞瑩，一同協助市府發言人對外說明市府各項重大政策。
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