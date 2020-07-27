「國家隊」規畫建東湖社宅 居民強烈反彈

為實現居住正義，「國家隊」住都中心拋出社宅藍圖，將於雙北規畫12處、1900戶社會住宅。不過，選址於北市內湖區的東湖社宅，昨天地方說明會砲聲隆隆，居民及民代強烈反彈，質疑東湖交通壅塞、急需都更，蓋社宅是本末倒置，讓中央的社宅計畫踢鐵板。

北市樂康里台電地 籌建410戶

蔡政府成立國家住都中心，負責推動社宅、公辦都更，4月發布首批社宅位置，上半年集中於雙北，下半年將延伸至中、南部7縣市，規劃8處、2200戶。根據住都中心規畫，選址北市東湖社宅位於內湖區樂康里，基地面積超過7000平方公尺，產權屬台電，現況停車場，未來興建2棟、合計410戶社宅，全案預計2021年10月動工、2024年5月完工。

居民：交通壅塞 還取消停車場改建

不過，7月初說明會，居民質疑東湖交通已經壅塞，如今卻取消停車場改蓋社宅，引起不滿，昨再度舉行明會，內政部政務次長花敬群親自到場。

高嘉瑜：蓋社宅 只是增加東湖負荷

到場聲援居民的民進黨立委高嘉瑜直言，樂康里人口密度是台北市第一高，道路狹窄，上下班動彈不得，居民期待老屋都更，卻突然蓋社宅，大家當然不樂見，讓更多年輕人進來，只是增加東湖負荷。

國民黨市議員游淑慧指出，除了東湖社宅，北市府在附近也規畫另一處社宅，老舊社區同時興建2處社宅，擔心造成交通衝擊，應該都更給予更多獎勵，釋出更多住宅，且比照北市府方式，先做地方民調。

國民黨市議員李明賢、吳世正提到，大家不反對社宅，但要蓋在對的地方，若交通問題無法解決，社宅蓋下去要造成更多遺憾？「為了住都中心好，這裡不適合」，如果真的要蓋，應增加400席停車位。