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里長大小聲／土城頂福里長顏義信 社團經驗助上手

聯合報 / 記者魏翊庭／新北報導
頂福里里長顏義信（右）有長期社團幹部經驗，讓里務較快上手。記者魏翊庭／攝影
頂福里里長顏義信（右）有長期社團幹部經驗，讓里務較快上手。記者魏翊庭／攝影

新北市土城區頂福里位在南邊，與三峽區接界，里內新舊社區共存，免不了會有衝突。里長顏義信本屆初任里長，不過因具有長期的社團幹部經驗，居中協調讓里務比較快上手，用溝通化解困難。

顏義信投身許多社團，像是新北市後備指揮部土城區輔導中心、社區發展協會、家長會、青山會，頂埔教育基金會等，由於和上屆里長相熟，受到鼓勵參選里長，傳承服務理念。選舉每票30元的補助金也捐出充當里內急難救助金。

顏義信說，社團運作和里務還是有很大不同，所幸都屬於公共服務，依然可以上手。參加社團具有固定資格、大家理念相近，但里民從每個人思想都不一樣，有三合院、平房的舊社區，也有住高樓大廈的外來合，問題也更多元、複雜。

以停車、交通的問題為例，新大樓的住戶認為所有巷弄都不能停車；但傳統住戶認為小巷弄是自己買的，以前政府未徵收巷弄，都由原住戶繳地價稅，停車沒有關係。

他說，短期問題不易改善，需要多溝通、解釋，向雙方各自說明看法，才能互相退一步，找出都能接受的作法。

顏義信說，目前頂福里以爭取硬體設施為主，如爭取新工處在里內中州路闢綠家園公園、籃球場標準場地整修等。另外，周六活動中心供里民親子使用，如幼幼班學齡前課程。

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