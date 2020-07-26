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晃到頭暈！ 氣象局：未來一周不排除有規模4以上餘震

東湖社宅居民反彈 高嘉瑜4建議籲中央地方勿各自為政

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
內政部國家住都中心規劃在台北市內湖區東湖地區興建「東湖社宅」，今天再次舉辦第2場說明會。記者張世杰／攝影
內政部國家住都中心規劃在台北市內湖區東湖地區興建「東湖社宅」，今天再次舉辦第2場說明會。記者張世杰／攝影

內政部國家住都中心規劃在台北市內湖區東湖地區興建「東湖社宅」，民進黨立委高嘉瑜今天在臉書提出四點建議，呼籲中央地方合作，勿各自為政，各蓋各的公宅，且須就東湖交通、都市計劃檢討、及都更提出整體方向及時程規劃。

高嘉瑜表示，「社會住宅-台北市內湖東湖基地」7月2日的第一場說明會，7月8日再邀內政部次長花敬群及國家住都中心執行長等人在立法院，就居住正義及東湖社會宅議題討論，並要求需充分與東湖民眾溝通，了解民眾需求。今天，在她要求下，國家住都中心再次舉辦第2場說明會。

高嘉瑜說，她提出四點建議，包括內政部應邀請台北市政府一起召開說明會，並提出「交通影響評估」的報告及對交通衝擊的配套措施及解決方案；中央和地方要合作，不能各自為政，各蓋各的社會宅，且需就東湖的交通問題、都市計劃檢討及都更提出整體方向及時程規劃；東湖人口密集，北市第一，長期缺乏公幼、長照、日照等社福措施及停車空間，應優先增加社福及公幼、公托及停車位。

第四點建議，高嘉瑜建議內政部將台電兩塊閒置基地，包括「南港玉成段」、「內湖麥帥橋下松湖超高壓變電所」納入社宅規劃及考量，以區位、交通條件等作為評估考量，才能創造在地及社宅的雙贏。

內政部 北市 高嘉瑜

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