靈鷲山福隆淨灘 志工在沙地挖出超大塊保麗龍浮標

淨灘減塑社團和靈鷲山國際青年團今天在福隆舉辦淨灘活動，號召107名志工用花1個小時撿拾328公斤垃圾；希望未來持續不斷地做下去，讓地球逐漸回復本來面貌。

福容大飯店「2020年福隆國際沙雕藝術季」登場，靈鷲山和福容大飯店今年6月在綿延3公里的黃金沙灘撿拾垃圾，7、8月間持續合作，一起守護海岸。

107名志工今天下牛3點聚集在福隆沙灘，沿途撿垃圾，還有人挖出被深埋在沙地的保麗龍浮標，剪碎後裝袋帶離沙灘，讓地球慢慢恢復健康。

靈鷲山開山住持心道法師說，地球的未來也是人類的未來，靈鷲山長期推動「愛地球、愛和平」理念，守護福隆，雖是小小的海域淨灘，但只要持續不斷地去做，就能讓地球逐漸回復本來面貌。