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靈鷲山福隆淨灘 志工在沙地挖出超大塊保麗龍浮標
淨灘減塑社團和靈鷲山國際青年團今天在福隆舉辦淨灘活動，號召107名志工用花1個小時撿拾328公斤垃圾；希望未來持續不斷地做下去，讓地球逐漸回復本來面貌。
福容大飯店「2020年福隆國際沙雕藝術季」登場，靈鷲山和福容大飯店今年6月在綿延3公里的黃金沙灘撿拾垃圾，7、8月間持續合作，一起守護海岸。
107名志工今天下牛3點聚集在福隆沙灘，沿途撿垃圾，還有人挖出被深埋在沙地的保麗龍浮標，剪碎後裝袋帶離沙灘，讓地球慢慢恢復健康。
靈鷲山開山住持心道法師說，地球的未來也是人類的未來，靈鷲山長期推動「愛地球、愛和平」理念，守護福隆，雖是小小的海域淨灘，但只要持續不斷地去做，就能讓地球逐漸回復本來面貌。
淨灘減塑社團負責人李錦洲說，以前製造太多垃圾，不知道嚴重性，現在學佛後想用淨灘彌補，提醒自己不要再製造垃圾，進而影響其他人，從源頭杜絕垃圾出現。
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