新北漁港轉型石門草里打頭陣 親子釣魚炭烤樂陶陶

新北市政府推動漁港轉型，首場活動今在石門草里漁港舉辦「草里釣魚吧」，邀請民眾到漁港吹海風、釣魚、聽音樂、逛市集以及烤肉。新北市長侯友宜說，希望運用北海岸、東北角有山有海的環境，幫助地方創生。

侯友宜說，新北市28處漁港轉型是新北市面臨的挑戰，有些漁港其實不適合再做漁船捕撈作業，應該轉型變成觀光休閒產業活動場所，市府因此在八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里及東北角推動青春山海線計畫，因為有山、有海助地方發展適合的新產業。

侯友說，草里漁港浪況非常平穩，魚種多，適合釣魚和夜釣。草里是新北漁港轉型的第一個漁港，希望民眾能來這邊烤肉、唱歌、遊樂，未來還會有設在地咖啡驛站，期待新北的觀光產業轉型能在漁港內蓬勃發展。

市府農業局規畫把草里漁港打造成屬於釣客及親子同樂的垂釣天堂，今天舉辦「草里釣魚吧」活動，吸引約百位民眾釣魚同樂。親子炭烤區也有超過百組民眾共襄盛舉，另邀請草里在地團體及新北市原Band大賞前3名團隊演出。