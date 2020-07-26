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高溫威脅 七股文蛤引海水低密度生態養殖
高溫威脅，部分地區文蛤傳出災情，在台南七股從事文蛤養殖多年的郭永慶說，七股區文蛤養殖業者，多年前落實以低密度生態養殖，且引進海水，水溫也比抽地下水低約2至3度，並未傳出災情。
他指出，七股地區每分地文蛤養殖數量約僅50萬顆，與一些抽地下水動輒百萬顆以上相較，僅不到一半數量。而養殖區池水來自引入海水漲退潮交替，非抽自地下水，確保生態平衡與永續。而極端氣候越來越明顯，對養殖業衝擊越來越大，落實生態養殖，恐是未來不可免的路
郭永慶說，當前高溫也衝擊養殖戶產銷，對許多文蛤養殖戶造成衝擊；以抽地下水為主的文蛤養殖戶，除得打開水車，增加水中含氧量，減少死亡，採收後文蛤，較海水養殖的文蛤較不易久放，得趕緊出貨。
郭永慶說，大量驟雨也會造成池水鹽度變化釀災；去年中秋前一波強降雨大量（雨）淡水注入，衝擊文蛤生存，七股區台61線以東文蛤區，因離海較遠，海水注入不及，造成重大災情，台61線以西部分，及時引海水補充降低災情。
農委會水產試驗所海水繁養殖研究中心表示，通常文蛤養殖，水質鹽度維持15‰至25‰，一旦暴雨水質淡化，弧菌等常態菌量增加，文蛤易在24小時內死亡，目前無法有效預防，建議業者夏季水質鹽度提高到25‰，保留池底乾淨，避免文蛤在細菌侵襲時生病。
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