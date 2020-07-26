新北午後大雨 永和板橋多處傳積水

新北市今天午後大雷雨，造成永和及板橋等多地強降雨，其中以永和時雨量達75.5mm最高，造成多處積淹水災情，水深及膝，所幸雨勢來得急也去得快，積水迅速消退。

這場午後大雷雨來得又急又快，根據10分鐘雨量監測，下午3時20分時，板橋區雨量達14.5mm、烏來區達14.5mm、坪林區達14mm。

隨著強降雨的雨量暴衝，3時40分的10分鐘雨量監測，坪林達18.5mm、永和區達12mm。若以時雨量監測數據來看，以永和75.5mm最高。

由於各地驟雨造成永和區國光路、林森路、竹林路；板橋區中山路1段、2段及大觀路2段地下道等多處路段傳積淹水災情，就連新板特區積水也淹上人行道，水深及膝，汽機車行進間一度有如陸上行舟，險象環生。

市府表示，市府災害應變中心3時許就強化三級開設並通報啟動水域安全機制，加強防溺措施並禁止遊客戲水，新店、烏來、坪林駐點水域遊客均已勸離上岸。所幸雨勢來得急也去得快，4時許各地積淹水就已消退，並未造成任何人員傷亡災情。