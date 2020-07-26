新莊「池塘鬼屋」荒廢20年 市府展魄力全面清查、懲處

新北市新莊區新北大道7段一處未完工建物，20年前施工到一半，因建商與地主有糾紛中斷工程，訴訟問題拖到2008年建照廢掉尚未解決，這棟5樓公寓成廢棄建築，其半開放地下室每逢下雨就淹水，里長及當地居民擔心夏天恐有登革熱問題，儘管新北市政府年年會勘，但建商和地主擺爛，讓居民十分困擾。

這棟未完工的廢棄建築於1999年興建，蓋到5樓時因建商與地主有糾紛就中途喊停，荒廢至今仍無解決辦法，半開放的2層地下室長期淹水，現已淹到1樓變成池塘，甚至還有小魚蝦聚集，被當地民眾稱為「池塘鬼屋」。

里長潘素娥表示，「池塘鬼屋」因私人土地關係成為三不管地帶，雖然市府相關局處年年多次會勘，但仍須地主自行清理，連她自己想到池塘投藥、噴藥都怕因進入私人土地，不小心吃上官司。

廢棄建物20年下來，建物裡面滿是雜物，牆上還有蜂窩、地上有死老鼠屍體，除了環境衛生問題外，更成為治安死角，池塘隔壁大樓居民擔心遊民會進入建物躲藏、吸毒，甚至害怕會有歹徒藏匿。

新北市工務局、環保局及新莊區公所今聯合稽查，要求地主及承造人到場說明，並提出4大要求及懲處，第一，限期在3日內，也就是7月28日前將地下室積水部分清理抽除，並封住開口，避免下雨再次積水；第二，限期在1個月內（8月25日）將建物一樓開口部分封閉成，避免民眾誤闖，以維護周遭治安安全。

第三，針對頂樓及周邊推放廢棄物，環保局依違反廢棄物清理法第27條規定，現場開立舉發通知書，處最高額6000元罰鍰，並限期在7月28日中午前完成改善，逾期則按日連續處罰。

第四，此建物可供使用部分，起造人為依照規定辦理變更設計申請使用，工務局依照違反建築法第55條及第87條規定，處起造人、監造人、承造人各9000元，共計2萬7000元罰鍰。

另外，新莊警察分局也在現場設立巡邏箱，定期巡視來協助監督改善情況及維護公共安全。環保局表示，過去曾與工務局多次要求起造人及地主改善環境衛生，今要求地主及承造人到場，表達市府強力執法態度與決心。