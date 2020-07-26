快訊

【基隆輕軌路1】讓路輕軌！台鐵火車確定不進基隆站 基隆人炸鍋了

陸外交部發言人：美強入休士頓總領館 無異於入室盜竊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北大雷雨1級警戒 永和國光路「淹到小腿高度」

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
永和國光路51號路段因強降雨造成淹水情況，深度甚至已達小腿高度。圖／網友「Miyabi Chen」授權提供
永和國光路51號路段因強降雨造成淹水情況，深度甚至已達小腿高度。圖／網友「Miyabi Chen」授權提供

中央氣象局針對台北、新北14行政區發布大雷雨即時訊息，新北市消防局也指出，根據下午3時40分雨量監控，永和地區1小時內累積65.5毫米雨量、坪林1小時內累積40毫米雨量，另外，板橋、烏來等地區10分鐘內雨量也超過3毫米，正在警戒中。

一名永和曾姓民眾在臉書「我是永和人」上傳照片表示，永和國光路51號路段目前正在淹水當中，其深度已淹到小腿高度，警方甚至已在現場拉起封鎖線。

曾姓民眾除了呼籲用路人要小心外，也感謝弘爺漢堡老闆下班後還幫忙清水溝蓋，「不然可能已經淹到膝蓋了！」

淹水情況嚴重，不少人紛紛批評「水溝排水是裝飾用的嗎」、「每次大雨附近路段都會淹水，辛苦那邊的店家了」。

一位民眾指出，國光路段轉彎處過去是一個漥，因此每逢豪大雨附近水都會往那處流，再加上可能短時間的強降雨導致抽水機宣洩不及才會淹水，但過沒多久就會退水。

消防局表示，下午3時許已通報啟動水域安全機制，通知消防局第四大隊加強防溺措施並禁止遊客戲水，新店、烏來、坪林駐點水域遊客均已勸離上岸。

永和國光路51號路段因強降雨造成淹水情況，早餐店老闆還跑出來清理水溝。圖／網友「Miyabi Chen」授權提供
永和國光路51號路段因強降雨造成淹水情況，早餐店老闆還跑出來清理水溝。圖／網友「Miyabi Chen」授權提供

雨量 烏來

延伸閱讀

「新北1哥」是哪一區？網友一面到指這裡：根本不用比！

午後對流旺盛 吳德榮：局部地區大雷雨

新北工業區 每坪百萬超搶手

龍洞四季灣大雷雨 102潛水客及時脫險

相關新聞

新北大雷雨1級警戒 永和國光路「淹到小腿高度」

中央氣象局針對台北、新北14行政區發布大雷雨即時訊息，新北市消防局也指出，根據下午3時40分雨量監控，永和地區1小時內累...

台北流行音樂中心將開幕 議員踢爆9大缺失故障近半為消防設備

台北流行音樂中心即將在9月5日正式開幕，10月3日金曲獎也將在北流舉辦。不過台北市議員王浩調閱北流的維修資料發現，北流完...

5千人滿載測試 北流索票秒殺

台北流行音樂中心表演廳因疫情影響，延至9月5日才開幕，8月22日晚上將進行5千人滿載壓力測試，昨天網路索票被秒殺。不同於...

新莊「池塘鬼屋」荒廢20年 環境髒亂還有蜂窩、死老鼠

新北市新莊區新北大道7段一處未完工建物，20年前施工到一半，因建商與地主有糾紛中斷工程，訴訟問題拖到2008年建照廢掉尚...

新北社會局鼓勵當兵脫貧 高中職生34K勝過大學平均起薪

新北市政府社會局協助弱勢家戶自立，連續7年和空軍作戰指揮部自強專案合作，鼓勵高中職畢業的同學報考士官兵，受訓後下部隊二等...

碧潭浮筒牽引道恐毀損古蹟？ 新北：已考量環境

串連碧潭及青潭人行、自行車動線的浮筒自行車牽引道，有民眾質疑恐毀損護岸及市定古蹟，甚至會影響全台唯一的人力擺渡「新店渡」...

碧潭自行車被控「鑲金蚊子鐵馬道」 新北澄清里民捍衛

新店市新店區首創可移動式的浮筒自行車牽引道，延伸碧潭觀光結合青潭地區的人行、自行車動線，卻被民眾批評是條鍍金的「蚊子鐵馬...

柯文哲小內閣再異動 陳智菡任發言人周台竹掌涉外事務

台北上海雙城論壇上周落幕，台北市長柯文哲的小內閣人事再傳異動。北市府媒體事務組主任研究員、自媒體小組總監陳智菡將接任北市...

影／湳仔溝整治初步有成 侯：再拼污水排放接管率

新北市長侯友宜今天視察板橋湳仔溝環境再造，對於這條最重要的防洪疏濬溝渠因工廠污水排放及下游的淤泥，導致惡臭不堪，肯定水利...

山佳四號道路貫通館前路 銜接南北幹道、堤外免鑽小路

新北市工務局5月起施作「山佳四號道路」，銜接八德街、中山路兩條東西向主要幹道，但民眾抱怨，四號道路完工後卻無法銜接河堤外...

整治湳仔溝 新北市府2024引進柑林埤水源

新北市板橋區湳仔溝過去長期散發惡臭，市府先後投入十多億元經費改善，市長侯友宜今天前往了解整治成果，認為土城到板橋的汙水接...

游淑慧籲柯文哲硬起來 批中央規劃東湖社宅將帶災難

蔡英文總統拚社宅政績，國家住都中心規劃在北市東湖興建「東湖社宅」。北市議員游淑慧今天在臉書質疑，全國高達86萬戶空屋，閒...

熱門新聞

影／基隆罕見大閃電1秒擊東西岸山頭 議員驚全程拍下

屏東小琉球今天萬人登島 遊客共同心聲等、等、等

敬請改道！國1台南系統至永康 連3天夜間封閉施工

休息站停滿遊覽車旅遊恢復生機？ 業者：僅是局部現象

阿公阿嬤無主舊衣玩穿搭 萬秀洗衣店爆紅躍上外媒

影／泰安山區下冰雹 遊客驚喜：像天空撒下鑽石

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。