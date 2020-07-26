新北大雷雨1級警戒 永和國光路「淹到小腿高度」

中央氣象局針對台北、新北14行政區發布大雷雨即時訊息，新北市消防局也指出，根據下午3時40分雨量監控，永和地區1小時內累積65.5毫米雨量、坪林1小時內累積40毫米雨量，另外，板橋、烏來等地區10分鐘內雨量也超過3毫米，正在警戒中。

一名永和曾姓民眾在臉書「我是永和人」上傳照片表示，永和國光路51號路段目前正在淹水當中，其深度已淹到小腿高度，警方甚至已在現場拉起封鎖線。

曾姓民眾除了呼籲用路人要小心外，也感謝弘爺漢堡老闆下班後還幫忙清水溝蓋，「不然可能已經淹到膝蓋了！」

淹水情況嚴重，不少人紛紛批評「水溝排水是裝飾用的嗎」、「每次大雨附近路段都會淹水，辛苦那邊的店家了」。

一位民眾指出，國光路段轉彎處過去是一個漥，因此每逢豪大雨附近水都會往那處流，再加上可能短時間的強降雨導致抽水機宣洩不及才會淹水，但過沒多久就會退水。