台北流行音樂中心將開幕 議員踢爆9大缺失故障近半為消防設備

台北流行音樂中心即將在9月5日正式開幕，10月3日金曲獎也將在北流舉辦。不過台北市議員王浩調閱北流的維修資料發現，北流完工以來，軟硬體設備問題不斷，議員點出北流9大缺失，其中故障設備的13處地點中，近半更為消防設備。文化局長蔡宗雄表示，須修復或改進之處，都會在北流壓力測試後修復，並在開幕前修繕完成。

北流昨日中午12點開放壓力測試的門票網路索票，3100張不到5分鐘就被搶光，不過王浩質疑，北流今年6月底落成啟用，除金曲獎外，還有12場大型活動已通過檔期申請，但北流完工後，包括空調故障、電話主機異常、連花圃地磚、機房天花板與地下室停車場牆面等也有滲水、地磚翹起等情形。

甚至13處故障設備，其中6處發生在偵煙器、緊急廣播系統等消防安全設備，比例高達近2分之1。甚至連人潮聚集的1樓、4樓觀眾席，都有火警探測器故障。

王浩質疑，錢櫃林森店大火事件才殷鑑不遠，北流表演廳可容納5000名觀眾，若發生火警消防設備無法正常作動，後果難以想像。

甚至王浩到北流現地勘查，竟也發現週遭破損地磚尚未修復，一不小心恐讓民眾絆倒掛彩。另外，室內多處天花板輕鋼架不平整，女廁馬桶蓋無法正常開闔，嬰兒尿布台也缺少中文標示等。

蔡宗雄表示，目前北流正在壓力測試，會一併盤點各項缺失，會盡快將缺失改好。